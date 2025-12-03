Több utastájékoztatási funkcióval indult el az új MÁVPlusz applikáció

Az adventi időszaktól új néven, jóval több szolgáltatással vehető igénybe a MÁV-csoport térképes útvonaltervező és járatinfó szolgáltatása, az egykori EMMA mostantól a tavasszal bemutatott új applikációhoz illeszkedő MÁVPlusz néven üzemel tovább, a weboldal is a mavplusz.hu címen érhető el – közölte a MÁV csoport szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a régi elérési útvonalak továbbra is élnek, a korábbi címeket átirányították az új webhelyre, így minden utas automatikusan az új szolgáltatásokhoz férhet hozzá.

A közleményben felidézték, hogy az év elején tett miniszteri 10 vállalás egyike a közlekedési társaság új okostelefon-alkalmazásának elindítása, azóta a MÁVPlusz applikáció fejlesztése folyamatos, és újabb szolgáltatásokkal bővül.

Kiemelték, hogy az utasok több valós idejű adattal rendelkező térképes felülettel találkozhatnak a járatinformációs oldalon.

A különböző vonatnemek a térképen egyedi vizuális megkülönböztetést kaptak, a vonatokat jelölő sötétkék piktogram köré a vonatnemre jellemző körvonal jelenik meg, például InterCity esetén sötétkék szín, vagy zónázó vonat esetén sárga. A járműikon jobb felső sarkában látható piros pont egyértelműen mutatja, ha a járat késési biztosítással kompenzált – részletezték.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy útvonalat mobiltelefonon a MÁVPlusz alkalmazással érdemes tervezni,

de weboldalon is lehetséges. A weboldalon a menetrendek menüpontban bármely járat, viszonylat menetrendje kereshető.

Lehet szűrni viszonylatszám, járatszám, szolgáltató – például MÁV, HÉV, GYSEV, BKK, vagy helyi szolgáltatók –, vagy modalitás – busz, vonat – szerint is.

