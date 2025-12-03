Esztergomban találkoztak a visegrádi csoport államfői

A visegrádi csoport együttműködése ma is a közép-európai stabilitás egyik legfontosabb pillére – mondta sajtónyilatkozatában Sulyok Tamás államfő szerdán, miután megbeszélést folytatott a visegrádi négyek (V4) együttműködés államfőivel Esztergomban.

A magyar államfő emlékeztetett: történelmünk során sokszor megtapasztaltuk, hogy sorsunk összekapcsolódik, s ma is közös kihívásokkal nézünk szembe gazdasági, biztonsági, technológiai és társadalmi területeken egyaránt.

„Ha azt akarjuk, hogy térségünk a világ egyik legbiztonságosabb és legversenyképesebb régiója legyen, akkor a visegrádi országok szoros együttműködésének nincs alternatívája”

– hangsúlyozta Sulyok Tamás.

Az államfő elmondta: a szerdai egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása.

V4-es államfők csúcstalálkozójára utoljára 2024. december 16-án került sor, a lengyelországi Wislában. Ez volt Peter Pellegrini, az akkor frissen megválasztott szlovák államfő első találkozója ebben a felállásban. Az országok kormányfői utoljára tavaly februárban találkoztak Prágában.

Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország államfői szintű találkozójának célja, hogy megerősítse az országok közötti együttműködést, valamint a kölcsönös megértést a közép-európai régióban.

A plenáris ülésen az államfők beszéltek a Nemzetközi Visegrádi Alap múltjáról, jelenéről és jövőjéről is. Az államfők a versenyképesség erősítéséről is tárgyaltak, főként a termelékenységről, a modernizációról és a közép-európai régió pozíciójának megerősítéséről.

A találkozó harmadik témája a mesterséges intelligencia (AI) forradalma volt, ahol az államfők az AI és a modern technológiák hatékony felhasználásáról cseréltek eszmét Európa gazdasági pozíciójának megerősítése szempontjából.

