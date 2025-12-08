Adventi ajánló: támogassuk a felvidéki magyar vállalkozókat!

Az adventi időszak kezdetével a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége idén is összeállította tagjainak kínálatát, amelyet jó szívvel ajánl az ünnepi készülődéshez. A válogatásban szereplő termékek és szolgáltatások kiváló lehetőséget kínálnak karácsonyi ajándéknak, az ünnepi menü alapanyagainak vagy akár az év végi hangolódás meghitt kiegészítőinek. Emellett olyan vállalkozók ajánlatai is megtalálhatók, amelyek nem kifejezetten az ünnephez kapcsolódnak, de mint felvidéki magyar vállalkozások, külön támogatást érdemelnek.

A Szövetség célja a figyelem ráirányítása arra, miért is fontos helyi termelőtől, kézművestől vagy szolgáltatótól vásárolni.

„Amikor hazai terméket választunk, egy olyan vállalkozót támogatunk, akit akár személyesen is ismerhetünk, és nem egy multinacionális cég érdekeit szolgáljuk. Ezekkel a vásárlásokkal piacot teremtünk számára, megélhetést adunk egy családnak, és hozzájárulunk ahhoz, hogy itthon maradhassanak, itt adózzanak és gazdagítsák régióinkat”

– hangsúlyozza Iván Tamás, a szervezet elnöke.

A Szövetség szerint a helyi vállalkozók támogatása több szempontból megtérül:

ismerjük a termék eredetét és minőségét,

valódi emberek munkáját fizetjük meg,

hagyományokat, szakmai tudást és értéket tartunk életben,

a helyi gazdaságot erősítjük.

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége arra biztat mindenkit, hogy idén is gondolja át, hova kerül az ünnepi kiadás. A vásárlásokkal nem csupán ajándékokat teszünk a fa alá, hanem közösségeink jövőjét is építjük.

A teljes válogatás elérhető ITT.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma