Bronzvasárnap a Jókaiban járt a Mikulás

Advent második vasárnapján, amikor fellobbant a remény gyertyája, különös vendégei voltak a Komáromi Jókai Színháznak. A Mikulás és két manója látogattak a Süsü, a sárkány című zenés mesejáték telt házas előadására.

A Pille Tamás rendezte produkció után a világot jelentő deszkákra is felmerészkedtek a Mikulás és segédei, a gyermekek nagy örömére.

Még nagyobb volt a meglepetés, amikor kiderült, hogy a színházból távozó kis nézőket mikuláscsomag várja bejárati ajtóban, mely nélkül egyetlen gyermek sem távozhatott.

Régi hagyomány a Jókaiban, hogy advent, a csodavárás idején magával a csodával kedveskednek a legkisebbeknek. Jó volt látni december 7-én, vasárnap a sok boldog gyermeket és a néhány órára ismét gyermekké vált felnőtteket.

