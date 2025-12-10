Új közösségi teret alakítanak ki Léva történelmi belvárosában

Javában zajlik a lévai várkomplexum melletti park felújítása. A határon átnyúló program keretében megszépülő parkban az illetékes hatóságokkal a hét elején tartott szemlét Léva város vezetése.

Idén szeptember elején kezdődtek el a munkálatok a Barsi Múzeumnak is helyet adó várkomplexum és a lévai református egyházközség épülete közti területen. Mint a város honlapján is olvasható:

a Történelmi park revitalizációja Léván és Érden című határon átnyúló projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásában valósul meg. A projekt összértéke meghaladja az egymillió eurót.

Léva város projektrészét az Európai Unió társfinanszírozza 798 418,52 euró összegben. A zöld infrastruktúra fejlesztése a helyi ökoszisztémák védelmét, továbbá a lakosság és a látogatók számára új kikapcsolódási lehetőségek megteremtését célozza meg.

A projekt részeként a kissé elhanyagolt, közel két hektárnyi park átfogó felújításon megy keresztül. A természet megújulása mellett közösségi teret alakítanak ki a történelmi épületekkel szegélyezett terepen.

A projekt részeként több mint ötszáz fát és cserjét ültetnek ki, emellett helyreállítják a füves területet, virágágyásokat hoznak létre. Új járdák is készülnek, melyek segítik a víz elvezetését.

A rekonstrukció után közösségi térként is szeretnék hasznosítani a területet. Így a park egy modern, a gyermekes családok igényeihez igazított játszótérrel gazdagodik. Továbbá egy kültéri színpadot alakítanak ki, mely kulturális rendezvényeknek ad majd otthont.

Egykor a park egy kis tavacskával is rendelkezett. Az utóbbi időben igen elhanyagolták, de most a történelmi tavat is felújítják. Attrakcióként egy 20 méteres gyalogoshíd vezet majd keresztül a tavon. A park történelmi falai és bejárati kapui is megszépülnek. Mindamellett a park új közvilágítást is kap, ami növeli a látogatók biztonságát és kényelmét.

A munkálatok szeptember elsején a park nyilvánosság előtti lezárásával kezdődtek. A felújítás várható befejezése 2026. június 30-a.

Léva és Érd testvérvárosi kapcsolatainak kiváló példája a most futó uniós projekt.

„Léva és Érd városok önkormányzatai egyesítették erőiket, hogy megoldják a közös kihívásokat a zöld infrastruktúra, a környezetvédelem és a városi zöldterületek területén, miközben szabadidős lehetőségeket teremtenek a helyi közösségek számára. A projekt kiemeli a határokon átnyúló partnerség fontosságát és annak számos területen, többek között a fenntartható fejlődésben és az ökológiai stabilitásban megmutatkozó előnyeit” – magyarázza a leviceonline.sk portálnak Adriana Macáková, a Lévai Városi Hivatal szóvivője.

Érden, a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében 7333 négyzetméteres zöldterület revitalizációja valósul meg, amely magában foglalja 1031 új növény ültetését, 1332 négyzetméternyi kavicsos ösvény építését, 122 napelem telepítését, valamint egy esővizet felhasználó ökológiai öntözőrendszer kiépítését.

Léván ősszel kivágták azokat a fákat és cserjéket, amelyek nem tartoztak a projekt koncepciójába, vagy túlnőttek, elburjánoztak, illetve invazívak voltak.

A felújítás része volt a területen végzett régészeti feltárás. A szakmai munkálatok során feltártak egy téglából készült reneszánsz csatornát, amely vélhetően a vár szennyvizének elvezetésére szolgált egykoron. Továbbá feltárták a várhoz vezető eredeti barokk felvonóhíd alatti alapozást.

A régészeti leleteket dokumentálták és megőrizték, majd később információs táblák formájában a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik.

Mint a város hivatalos közösségi oldalán tett bejegyzésben megfogalmazták: a hét elején tartott szemlenapon a már elvégzett munkálatok mellett a fent említett régészeti feltárás eredményeiről is szóltak.

A park továbbra is zárva marad a nyilvánosság előtt, várhatóan jövő nyáron adják át az új közösségi teret.

Pásztor Péter/Felvidék.ma