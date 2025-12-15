Home Kitekintő Szlovákiai áldozata is van a sydney-i terrortámadásnak
Kitekintő

Szlovákiai áldozata is van a sydney-i terrortámadásnak

A Komáromi Zsidó Hitközség is gyászolja Pogány Marikát

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Saeed Khan/AFP via Getty Images)

Az ausztráliai Bondi Beach-en történt támadás Szlovákiát is érinti – közölte Peter Pellegrini államfő a közösségi hálón. Ugyanis az áldozatok között egy szlovákiai áldozat is van – tette hozzá.

„A támadók ámokfutásának egy szlovákiai áldozata is van, Marika. Szeretném kifejezni őszinte részvétem a családnak” – írta az államfő.

„Megrendítő, hova vezet az ismeretlen emberek iránt táplált beteges, névtelen gyűlölködés, csak mert más a vallásuk, a bőrük színe, a származásuk vagy a beállítottságuk. Az eredmény ártatlan emberéletek kioltása”

– hangsúlyozta az államfő.

Zuzana Čaputová volt államfő tette közzé a közösségi médiában, hogy az elhunyt közeli, családi barátja volt.

Vasárnap, december 14-én a Sydney-ben tartott zsidó hanuka ünnep résztvevőire támadt rá két fegyveres, a 16 halott között van az egyik támadó is. A lemészárolt áldozatok között van egy mindössze tízéves lány, volt rendőr, rabbi és holokauszttúlélő is. További 38 embert kórházban ápolnak.

Komáromi Zsidó Hitközség gyászolja Pogány Marikát, aki holokauszt-túlélőként mindig hű maradt magyar zsidó gyökereihez. Mint a hitközség közösségi oldalán írja: „mély megrendüléssel búcsúzunk barátunktól, Marikától, akivel az utóbbi években minden júniusban személyesen találkozhattunk Komáromban. A hanukai terrortámadás áldozatául esett kedvenc tengerpartján, az ausztráliai Bondi Beachen. A család és a barátok gyászában osztozunk, az együtt töltött napok emlékét sosem feledjük!”

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Magyarország kártérítési pert indít az Európai Bírósággal szemben

Brüsszel újabb 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni...

Orbán Viktor: a háborúnak nincs megoldása a frontvonalon

Félidejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtése

Hétfőtől fokozott ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország útjain

Kárpátaljai magyar nagycsaládosokat segítette a Rákóczi Szövetség a...

Az Európai Unió tartósan befagyasztja az orosz állami...

Európai szintre emelkedett a Beneš-dekrétumok ügye: a FUEN...

Fellélegezhet az európai autóipar: az EU mégsem tiltja...

Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma