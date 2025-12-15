A zene világnyelv, amely mindenkihez szól

Karácsonyi hangulatban és nagy érdeklődés mellett került sor Pozsonyban a Prímási Palota Tükörtermében a Kárpát-medencei Komolyzenei Fesztivál záróhangversenyére. A nagyszámú közönség igazolja, hogy jócskán vannak hívei a színvonalas komolyzenei kultúrának közösségünkben is.

A fesztivál kezdeményezője négy évvel ezelőtt néhai dr. Bajkai István volt, örökségét, nemes elgondolását Bonnyai Apolka zongoraművész, művészeti vezető, társalapító viszi tovább. Az alapítók elhatározása az volt, hogy a Kárpát-medencében élő magyarok számára olyan fesztivált szervezzenek, amely lehetőséget ad a fiatal tehetségek felfedezésére, támogatásukra és tehetségük kibontakoztatására mesterkurzusok, koncertek, hangversenyek során. Idén szeptember 19-én Budapesten indult a fesztivál, majd december 14-én Pozsonyban zárult.

A Liszt Intézet-Magyar Kulturális Központ Pozsony és a Kárpát-medencei Komolyzenei Fesztivál szervezésében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával megvalósult rendezvény utolsó állomása tulajdonképpen a pozsonyi Gyöpös-Marouf és a budapesti Lugosi-Bonnyai családok közös hangversenye volt.

A gondosan összeállított műsorban a zeneirodalom kiválóságainak művei kerültek bemutatásra, igazolva Debussy szavait: „A zene az egyetlen olyan világnyelv, amelyet bárki, bárhol megérthet.”

A fellépők, Bonnyai Apolka, Marouf-Gyöpös Krisztina, Király-Lugosi Veronika, Lugosi Dániel Ali és Gyöpös István J.S. Bach, Kurtág György, Ludwig van Beethoven, Alexander Moyzes, Ligeti György, Kodály Zoltán, Kovács Béla egy-egy reprezentatív művét szólaltatták meg zongorán, hegedűn, illetve klarinéton, mindannyiszor a közönség vastapsát méltán kiváltva.

A több mint egy órás műsor méltó bemutatása volt a családi kamarazene műfajának és bizonyítéka, hogy a zene szavak nélkül is képes érzelmeket közvetíteni, békét teremteni a lelkekben, amelyre napjainkban oly nagy szükség van. Bizonyára a szervezőknek a következő években is lesz erejük és lehetőségük a fesztivál folytatásához, hiszen a pozsonyi alkalom is megmutatta, hogy érdeklődésben nincs hiány.

BM/Felvidék.ma