Putyin szerint az ukrán válságot az orosz érdekek semmibe vétele okozta

Vlagyimir Putyin (Fotó: EPA)

Az ukrajnai válság a közvetlen következménye annak, hogy semmibe vették Oroszország érdekeit, és kockázatokat teremtettek Moszkva biztonságának szempontjából – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Moszkvában azon a rendezvényen, amelyen új moszkvai nagykövetek megbízóleveleit vette át.

Putyin szerint abból kell kiindulni, hogy a biztonságnak valóban átfogónak, azaz egyenlőnek és oszthatatlannak kell lennie. Mint fogalmazott, a biztonság nem biztosítható csak egyesek számára, mások biztonságának rovására.

„Ez az elv szerepel a nemzetközi jog alapvető dokumentumaiban. Ennek az alapvető, létfontosságú elvnek a figyelmen kívül hagyása soha nem vezetett semmi jóra és nem is fog vezetni. Ezt jól példázza az Ukrajna körüli válság, amely a közvetlen következménye annak, hogy éveken át figyelmen kívül hagyták Oroszország jogos érdekeit, és célzottan törekedtek biztonságunk veszélyeztetésére, a NATO-blokknak az orosz határokhoz való közelítésére”

– hangoztatta az orosz vezető.

Megerősítette, hogy Oroszország folytatja céljainak elérését Ukrajnában. Azt is hangoztatta, hogy Oroszország támogatja az ENSZ központi szerepének megerősítését a világ ügyeiben.

Putyin csütörtökön 34 újonnan érkezett külföldi nagykövet hitelesítő okmányait vette át a moszkvai Kremlben.

MTI/Felvidék.ma

