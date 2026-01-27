Tüntetésre hívnak Pozsonyba a kollektív bűnösség elve ellen

A szlovákiai magyarokat érintő kollektív bűnösség elvére hivatkozó jogfosztások és a szólásszabadság korlátozása ellen szervez tüntetést 2026. január 30-án, pénteken 18 órától Pozsony Óváros főterén a fiatal szlovákiai magyarok által alapított KÖZ.ÜGY platform.

A szervezők nyilvánosságra hozták az esemény szónokainak teljes névsorát, amelyben politikai, civil és kulturális szereplők egyaránt szerepelnek.

A megmozdulás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a Beneš-dekrétumokra épülő jogfosztó gyakorlat napjainkban is érzékelhető következményeire, valamint a Fico-kormány azon törekvéseire, amelyek a szervezők szerint büntetőjogi eszközökkel próbálják elhallgattatni az igazságtalanságok ellen tiltakozókat.

A tüntetésen felszólal Kovács Balázs, a KÖZ.ÜGY platform képviselője, Voda Zsófia, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója, Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke, valamint Martin Dubéci, a szlovák parlament alelnöke, a Progresszív Szlovákia képviselője. Beszédet mond továbbá Stubendek Attila, „A kollektív bűnösségnek nincs helye a modern demokratikus társadalomban” című petíció egyik kezdeményezője, valamint Lucia Molnár Satinská nyelvész és műfordító.

A megmozdulást rögtönzött felvidéki népzenei koncert nyitja, a programot pedig ismert szlovákiai magyar színművészek kulturális fellépései színesítik.

A színpadon Hostomský Fanni, Matusek Attila, Pócs Barnabás és Herringes William is közreműködik.

„Elfogadhatatlan, hogy nyolcvan évvel a második világháború után, egy európai uniós tagállamban még mindig kollektív bűnösség alapján fosszanak meg embereket tulajdonuktól, és hogy börtönnel fenyegessék azokat, akik erről beszélni mernek. A tüntetéssel azt üzenjük: a jogállamban nincs helye a földelkobzásnak és annak, hogy az állam szabja meg, miről mit szabad gondolni” – fogalmaztak a KÖZ.ÜGY platform szervezői.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy a tüntetés pártpolitikától független, és mindenkit várnak nemzetiségtől és világnézettől függetlenül. A résztvevőket arra kérik, hogy az esemény során tartózkodjanak a pártjelképek használatától.

A megmozdulás közösségi finanszírozásból valósul meg, a szervezők a Donio felületén várják a támogatásokat. A tüntetést a KÖZ.ÜGY platform szervezői – Bárczi Laura, Kontra Martin Róbert, Kotiers Róza és Kovács Balázs – jegyzik.

Az eseményre a Galántai járásból, Gútáról, Somorjáról, Komáromból autóbusz indul.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma