A Magyarság Háza programkínálata február 1-ig

A Magyarság Háza január végén és február elején is sokszínű kulturális programokkal várja az érdeklődőket Budapesten és vidéken.

A színház, a film, az irodalom, a képzőművészet és a tudomány találkozása a Kárpát-medence alkotóinak közreműködésével kínál tartalmas élményeket minden korosztály számára.

Január 26-án, hétfőn 19 órától a Magyarság Háza Galériában (1051 Budapest, Nádor utca 17.) Laczkó Vass Róbert és Szép András szerzői és előadóestje várta a közönséget. Az indiánok nem hagynak cserben minket… című est egy rendhagyó történelemóra volt, amely humorral, iróniával és zenével reflektált a múlt és a jelen kérdéseire.

Január 27-én, kedden 18 órától ugyanitt, a Magyarság Háza Galériában a Filmklub keretében két alkotás, a Geofolk. Ablak a világ viseleteire és a Nem szabad egyedül utazni című film kerül vetítésre. Pál Melinda és Nagy Emese munkái érzékenyen mutatják be a viseletek, kultúrák és emberi sorsok sokféleségét.

Január 28-án, szerdán 18 órától a Magyarság Háza Irodalmi Szalon vendége Vajda György lesz, akinek Keresztutakon című kötetét mutatják be a Magyarság Háza Galériában, a Nádor utcában. Az est az irodalom és a gondolkodás találkozására hívja az érdeklődőket.

Január 29-én, csütörtökön 10 órakor Balassagyarmaton, a Palóc Múzeumban (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) nyílik meg a 101 haiku című különleges kiállítás, amely Csík Mónika verseit és Janovics Erika akvarelljeit kapcsolja össze. A tárlat 2026. január 29. és március 31. között látogatható keddtől szombatig 9 és 16 óra között.

Ugyancsak január 29-én, csütörtökön 18 órától a Magyarság Háza Galériában dr. Gyelník Teodor előadása hangzik el a Magyarság Háza Szabadegyetem keretében, Amikor a lélek szenved, a test jelez címmel. Az előadás a lélek és a test kapcsolatáról kínál gondolatébresztő megközelítést.

Február 1-jén, vasárnap 11 órától a legkisebbeket várja a Magyarság Háza Mesedélelőtt programja. A Közlekedj okosan! című zenés mesejáték Gál Natália és Ferenci Attila előadásában a Magyarság Háza Galériában (1051 Budapest, Nádor utca 17.) kerül színre.

A Magyarság Háza Galériában továbbra is látogatható a Jövő nemzedéke a képzőművészetben című kiállítás, amely hétfőtől csütörtökig 15 és 18 óra között tekinthető meg, míg pénteken, szombaton és vasárnap előzetes egyeztetés alapján. Zsámbékon, a Zsámbéki Keresztelő Szent János Iskolaközpontban (2072 Zsámbék, Zichy tér 3.) a Krisztus-kiállítás várja az érdeklődőket 2025. december 19. és 2026. március 31. között, iskolai munkanapokon 8 és 19 óra között.

