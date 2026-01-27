Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai és az emberi jogok, Ukrajna nem haladhat tovább az uniós csatlakozás útján – jelentette ki a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja tavaly év végén kérdést intézett az Európai Bizottsághoz az ukrajnai háborús mozgósítás során elkövetett súlyos jogsértések kapcsán, mivel a toborzóirodák hatalmukkal visszaélve jogellenes és embertelen bánásmódot alkalmaznak az érvényes halasztással rendelkező állampolgárokkal szemben.

„Marta Kos biztos válaszában elismerte, hogy a Bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Ukrajna diktálja a szabályokat:

nem az emberi jogok tisztelete a feltétel az első klaszter megnyitására, hanem fordítva, a klaszterrel próbálnák utólag orvosolni a jogsértéseket. Ez az EU alapértékeivel ellentétes logika,

amely aggodalomra ad okot a csatlakozási folyamat tisztaságát és hitelességét illetően” – ismertette Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője.

„Képviselőtársaimmal arra keressük a választ, hogy az Ukrajnával folytatott csatlakozási tárgyalások során az Európai Bizottság miként követi nyomon az emberi jogsértéseket: vezet-e nyilvántartást ezekről, milyen lépéseket tesz megelőzésük érdekében, és mindez milyen hatással van az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitására.

Ezt elengedhetetlen tisztázni, hiszen a kárpátaljai magyar közösséget érintő ügyek – köztük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatóinak esetei és Sebestyén József halálának körülményei – csak néhány példát jelentenek abból a több ezer, az ukrán emberi jogi biztos által is elismert jogsértésből, amelyek egyértelműen rámutatnak:

Ukrajnában súlyos, rendszerszintű problémák vannak az emberi jogok tiszteletben tartásával” – tette hozzá a kárpátaljai származású képviselő.

Ferenc Viktória hangsúlyozta: „Az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek jogfosztásai mellett az Európai Bizottság az alapvető emberi jogok megsértései felett is szemet huny. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy az Európai Unió balliberális vezetése nem az Ukrajnában élő emberek érdekeit tartja szem előtt, hanem a kijevi hatalom kiszolgálását és saját geopolitikai érdekeinek érvényesítését. Mindezt akár az unió alapértékeinek és normáinak – köztük a koppenhágai kritériumoknak – a semmibe vételével is. Ez elfogadhatatlan.”

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleménye/ Felvidék.ma