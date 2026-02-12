Az egészséges életmódról és egészséges párkapcsolatról hallgathattak előadást Kaposkelecsényben

Kaposkelecsényben az elmúlt évekhez hasonlóan idén is programmal csatlakoztak a Házasság hete rendezvénysorozatához. Az Ung-vidéki településen ezúttal dr. Rákóczi Ildikó, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara Ápolás és Szülésznői Tanszékének vezetője tartott előadást Egészséges életmód – egészséges párkapcsolat címmel.

Az eseményen, melyre a kaposkelecsényi Közösségi Központban került sor február 11-én, nemcsak a községből, hanem a környező településekről is érkeztek érdeklődők. A közönséget a szervezők nevében Varga Tibor polgármester üdvözölte, aki

hangsúlyozta, hogy a közösség életében különösen fontosak az olyan alkalmak, amelyek a család, a házasság és az egészséges életmód értékeire hívják fel a figyelmet, valamint megköszönte az előadó közreműködését és a résztvevők nyitottságát az értékes gondolatok befogadására.

A résztvevők dr. Rákóczi Ildikótól hasznos tanácsokat kaphattak arról, miként járul hozzá a testi és lelki egészség a harmonikus párkapcsolathoz, valamint arról is, hogyan támogathatják egymást a felek a mindennapok kihívásaiban. Az előadás középpontjában az a gondolat állt, hogy a testi és lelki egészség nemcsak az egyén jóllétének alapja, hanem a harmonikus párkapcsolat egyik legfontosabb pillére is.

A szakember hangsúlyozta: a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás és a stresszkezelés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a párok türelmesebbek, figyelmesebbek és érzelmileg stabilabbak legyenek egymással. Kiemelte azt is, hogy a lelki egészség ápolása – például az őszinte kommunikáció, a konfliktusok kulturált kezelése és a közösen töltött minőségi idő – erősíti a bizalmat és a kötődést.

Az előadás arra is rámutatott, hogy a párok egészségtudatos életmódja kölcsönösen hat egymásra: ha az egyik fél pozitív változtatásokat vezet be, az a másikat is motiválhatja.

A résztvevők gyakorlati tanácsokat kaptak arra vonatkozóan, hogyan lehet a mindennapokban apró lépésekkel támogatni egymás egészségét és kapcsolatát, legyen szó közös sportolásról, tudatos pihenésről vagy egymás lelki támogatásáról. Az esemény barátságos légkörben zajlott, és tartalmas gondolatokkal gazdagította a jelenlévőket, megerősítve bennük, hogy az egészség és a szeretetteljes kapcsolat szorosan összefügg egymással.

A program a Szövetség a Közös Célokért és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége támogatásával és közreműködésével valósulhatott meg.

VT/Felvidék.ma