„A hűség szabadsága”

A most záruló hét országszerte a házasság hete e mottó jegyében zajlott. Egyházak, civil szervezetek több helyen együtt szervezték a sokoldalú programokat.

Az angolszász országokban Valentin napján tartott Valentine’s Day ünnepe a 20. század végére világszerte elterjedt világi „szerelmes-ünnepként”.

Szent Bálint a szerelmesek, a lelki betegek és az epilepsziával élők védőszentje.

Magyarországon e szentnek csak szórványosan alakult ki kultusza. Ebből eredően az egyházak házasság heti programot szerveztek több helyütt is, mely rendezványek célja, megerősítést adni a házasulandó ifjaknak, ill. a már házasságban élő pároknak, családoknak.

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül.”

Párkányban a Szent Imre plébániával közösen a megalakult házasságközösség tagjai február 8.-14. között szerveztek programokat, melyre Fóthy Zoltán esperes-plébános is hívta az érdeklődőket.

Hétfőn este zenés szentségimádással, majd szentmisével kezdődött a heti program. A naponkénti szentmise után, szerdán a Marianumban filmvetítést tartottak a szervezők, ahol Fileproof- szerelempróba c. romantikus filmdráma megtekintése után beszélgetésre került sor, majd agapéval fejeződött be az est.

Pénteken a Marianumban katekézis volt a házasság témára, majd az ezt követő szentmisén a megjelent valamennyi házaspárt megáldotta az esperes. A katekézisre és a misére az atya meghívta a bérmálkozásra készülőket is, mert szerinte már tizenéves korban el lehet kezdeni készülni a házasságra, ilyenkor kezd el a kamasz kíváncsiskodni, érdeklődni a másik nem iránt. A tartalmas beszélgetés igen jó hangulatban telt.

Fóthy atya kiemelte, hogy a házasságban szükséges egymást mindig türelmesen meghallgatni, még akkor is, ha nem nagyon tudunk hozzászólni vagy segíteni a másik fél problémáján.

Ez lehet az első lépés a probléma megoldása felé.

A hét folyamán több mint száz résztvevője volt az egyhetes egyházi rendezvénynek, mely a párkányi Fekete házaspár kezdeményezésére került sor, Fóthy Zoltán esperessel közös szervezésben.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma