Home Itt és Most Danko alkotmánybíróként szeretné látni Robert Ficót
Itt és Most

Danko alkotmánybíróként szeretné látni Robert Ficót

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Az SNS számára az első számú alkotmánybíró-jelölt Robert Fico (Smer-SD) kormányfő – mondta a Hospodárske noviny lapnak adott interjúban Andrej Danko pártelnök.

Állítása szerint a kormányfő fél éve említette először, hogy érdekelné a poszt, nagyjából három hónapja pedig ismét felhozta.

„Bízom benne, hogy amit a koalíciós tanácson ígért nekünk, azt betartja, jelentkezik az alkotmánybírói posztra és részt vesz a meghallgatáson” – mondta Danko.

Hozzátette, nem Fico számára tartogatták a megüresedett alkotmánybírói posztot, hanem ő jelentette be, hogy érdekelné. „Az SNS támogatja, mindenképpen azon leszünk, hogy megválasszák” – tette hozzá Danko.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A szlovákiai munkavállalók 37%-a tart attól, hogy elveszíti...

Közel 9 ezer idős ember vár arra, hogy...

Az „összetartozás tánca” idén is közös mozdulatra hív:...

Fico és Orbán: az energiaárak csökkentése és a...

Beneš-biznisz: maffiaszerű hálózatról beszél a Szlovák Földalap volt...

Fico tiszteletben tartja az Alkotmánybíróság döntését a vezeklő...

Raši elfogadja az AB döntését, várja az indoklást

Gubík László Léván: saját sorsunk a kezünkben van

Felfüggesztette az AB a vezeklő tanúkra vonatkozó módosítás...

A Magyar Szövetség tovább folytatja a jogi és...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma