Danko alkotmánybíróként szeretné látni Robert Ficót

Az SNS számára az első számú alkotmánybíró-jelölt Robert Fico (Smer-SD) kormányfő – mondta a Hospodárske noviny lapnak adott interjúban Andrej Danko pártelnök.

Állítása szerint a kormányfő fél éve említette először, hogy érdekelné a poszt, nagyjából három hónapja pedig ismét felhozta.

„Bízom benne, hogy amit a koalíciós tanácson ígért nekünk, azt betartja, jelentkezik az alkotmánybírói posztra és részt vesz a meghallgatáson” – mondta Danko.

Hozzátette, nem Fico számára tartogatták a megüresedett alkotmánybírói posztot, hanem ő jelentette be, hogy érdekelné. „Az SNS támogatja, mindenképpen azon leszünk, hogy megválasszák” – tette hozzá Danko.

TASR/Felvidék.ma