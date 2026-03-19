„Szándékosan hagytuk meg a május 8-i és szeptember 15-i ünnepi bérpótlékot”

Fotó: Robert Fico Facebook-oldala

Szándékosan hagytuk meg a május 8-i és szeptember 15-i ünnepi bérpótlékot – jelentette ki Robert Fico (Smer-SD) kormányfő a parlament európai ügyekért felelős bizottságában.

„Nagyon jól szórakozom azon, hogy mindenki azt állítja, csúnya hibát követett el a kormány, amikor eltörölt több munkaszüneti napot, de az ünnepi bérpótlékot meghagyta. De ez természetes, hiszen kiket érint a legjobban a munkaszüneti nap eltörlése? Hát azokat, akiknek munkába kell menniük. Miért kellene kevesebbet kapniuk a megszüntetett ünnepnapon végzett munkáért? A mi elsődleges célunk a gazdaság beindítása volt, hogy működjenek a cégek. Akkor milyen hibáról is beszélünk?” – tette fel a kérdést a kormányfő.

„Pontosan tudtuk, mit teszünk. Szabadnapot vettünk el az emberektől. A gyárak, a tulajdonosok örülnek, mert folyik a termelés. Ha valamelyik tulajdonosnak nem tetszik, hogy többet kell kifizetnie ilyen megszüntetett ünnepnapi munkáért, akkor ne dolgoztasson aznap. Megállapodhatnak erről” – tette hozzá.

Fico szerint a munkaszüneti nap eltörlése a munkába járókat sújtotta a legjobban. „Tehát azt szeretném kérni, mindenki legyen kicsit tisztességesebb, amikor a kormány döntéseit interpretálja” – jelentette ki a kormányfő.

Felvidék.ma/TASR

 

