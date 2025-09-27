A püspökök ellenzik a január 6-i ünnep eltörlését – más napokat javasolnak

A Szlovák Püspöki Konferencia (KBS) a konszolidációs intézkedések keretében a január 6-i ünnep eltörlése helyett más megoldást javasol. A további vitában nyitottak a nem kötelező egyházi ünnepekről, például július 5-ről (Szent Cirill és Metód ünnepe) vagy szeptember 15-ről (Hétfájdalmú Szűz Mária ünnepe) szóló párbeszédre. Erről a TASR-t a KBS sajtóirodája tájékoztatta.

„A templomi ünnepnapok ideiglenes eltörléséről szóló vitában elvárjuk, hogy a Szlovák Köztársaság és a Szentszék közötti szerződésben pontosan meghatározzák az „ideiglenes kivétel” kifejezést. Ugyanakkor javasoljuk, hogy keressenek más megoldást a január 6-i ünnep eltörlésére, figyelembe véve az ünnepek liturgikus-teológiai indokait” – mondta Bernard Bober, a KBS elnöke a ruszin karácsony és a vízkereszt ünnepe kapcsán.

A jövő évi konszolidációs intézkedéscsomagot a Szlovák Nemzeti Tanács (NR) képviselői a múlt héten második olvasatra terjesztették elő. A javasolt intézkedések között szerepel például egyes állami ünnepnapok munkahelyi pihenőnapként való eltörlése, a kezdő vállalkozók adófizetési szabadságának rövidítése, a munkavállalók jövedelmének progresszív adóztatása vagy az egészségügyi járulékok emelése. A koalícióban még nem döntöttek arról, hogy mely ünnepnapok nem lesznek munkaszüneti napok. Egyelőre május 8. és november 17. tekintetében van egyetértés. A kormány javaslata szerint a harmadik ilyen ünnepnap január 6-ika lenne, de szeptember 15-ikéről is folyik a vita.

SZE/Felvidék.ma/TASR