Egyelőre nem terjeszti elő több választókerület bevezetését a Hlas-SD
Itt és Most

Egyelőre nem terjeszti elő több választókerület bevezetését a Hlas-SD

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: TASR)

Egyelőre nem terjeszti elő több választókerület bevezetését a Hlas-SD, mivel nem sikerült erről megállapodnia a többi párttal – jelentette ki a TASR hírügynökségnek Róbert Puci, a Hlas frakcióvezetője.

„Pártunk célja továbbra is az, hogy kivegyük az Alkotmányból, hogy Szlovákiában csupán egyetlen választókerület van. Azonban nem vezettek eredményre a többi parlamenti párttal folytatott megbeszélések, ezért nem terjesztjük be a javaslatunkat” – tette hozzá.

A Hlas-SD már a legutóbbi alkotmánymódosításkor is el akarta érni ezt, de koalíciós partnerei sem támogatták az elképzelését. Richard Raši tavaly év végén mondta a TASR hírügynökségnek, hogy a Hlas még visszatér ehhez a témához. Szerinte erre az önkormányzati választási ciklus meghosszabbításakor nyílik lehetőség. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet szerint az önkormányzatok választási ciklusának négyről hat évre való meghosszabbításával külön foglalkozik a parlament. Puci elmondta, hogy ezt a javaslatot mindhárom kormánypárt és a KDH is támogatja, és áprilisban előterjesztik. A KDH előzetesen támogatja az elképzelést, de megvárja a javaslat végleges verzióját.

Felvidék.ma/TASR

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma