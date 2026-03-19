Egyelőre nem terjeszti elő több választókerület bevezetését a Hlas-SD, mivel nem sikerült erről megállapodnia a többi párttal – jelentette ki a TASR hírügynökségnek Róbert Puci, a Hlas frakcióvezetője.

„Pártunk célja továbbra is az, hogy kivegyük az Alkotmányból, hogy Szlovákiában csupán egyetlen választókerület van. Azonban nem vezettek eredményre a többi parlamenti párttal folytatott megbeszélések, ezért nem terjesztjük be a javaslatunkat” – tette hozzá.

A Hlas-SD már a legutóbbi alkotmánymódosításkor is el akarta érni ezt, de koalíciós partnerei sem támogatták az elképzelését. Richard Raši tavaly év végén mondta a TASR hírügynökségnek, hogy a Hlas még visszatér ehhez a témához. Szerinte erre az önkormányzati választási ciklus meghosszabbításakor nyílik lehetőség. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet szerint az önkormányzatok választási ciklusának négyről hat évre való meghosszabbításával külön foglalkozik a parlament. Puci elmondta, hogy ezt a javaslatot mindhárom kormánypárt és a KDH is támogatja, és áprilisban előterjesztik. A KDH előzetesen támogatja az elképzelést, de megvárja a javaslat végleges verzióját.

Felvidék.ma/TASR