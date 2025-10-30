Home Régió Szabadnapot kapnak november 17-én a magisztrátus dolgozói
Felvidék.ma
Felvidék.ma
Kép forrása: bakurier.sk

Rendkívüli szabadnapot kapnak november 17-én a pozsonyi magisztrátus dolgozói. A főváros vezetése csatlakozik azokhoz az intézményekhez és vállalatokhoz, amelyek úgy döntöttek, hogy ezt a napot a szabadságért és a demokráciáért folytatott harcra való emlékezésnek szentelik – tájékoztatta TASR hírügynökséget Peter Bubla, a fővárosi önkormányzat szóvivője.

„Ennek a munkaszüneti napnak az eltörlésével a kormány bagatellizálja és figyelmen kívül hagyja ezt a fontos napot, és azt, hogy milyen szerepet vállaltak ebben a harcban az emberek. Erre a döntésre mondott nemet a főváros” – közölte a magisztrátus, hozzátéve, hogy 1989. november 17-én olyan események kezdődtek el, amelyek elhozták a szabadságot.

„A novemberi események hőse a polgár volt – mindenki, aki áttörte a rezsimtől való félelem falát, az emberek, akik megtöltötték a városok tereit, és hozzájárultak a rezsim bukásához” – fogalmaztak. November 17-e fontos nap – hangsúlyozták – ezen a napon a szabadságról, a demokráciáról és a bátorságról emlékezünk meg.

A november 17-i munkaszüneti nap eltörlése a jövő évi konszolidációs csomag része.

TASR/Felvidék.ma

