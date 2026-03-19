Szlovákiában februárban 4,16%-ra csökkent a munkanélküliség

Februárban 0,26 százalékponttal csökkent a munkanélküliség Szlovákiában, a produktív korban levő lakosság körében 4,16%-os – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter, valamint Peter Ormandy, a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központ vezérigazgatója.

„0,26 százalékponttal csökkent a munkanélküliség, 4,16%-ra, 9523 munkanélküli került ki a nyilvántartásból. Ez volt a legnagyobb csökkenés az elmúlt öt évben, mind a 72 járásban kevesebb a munkanélküli” – részletezte a miniszter.

Hangsúlyozta, hogy még a Rimaszombati járásban is csökkent a munkanélküliség, 2,69%-kal, a Nagyrőcei járásban pedig 3,9%-kal. „Csökkenés mutatkozott két kockázatos csoportban is, a 29 év alattiaknál és a 25 év felettieknél” – tette hozzá.

„Történelmi csúcson van a betöltetlen állások száma. 122 434 betöltetlen állás még sosem volt 2000 óta, amióta ez az adat is bekerült a nyilvántartásokba” – hangsúlyozta Tomáš.

Azt is közölte, hogy tavaly 62 tömeges elbocsátást jelentettek be a munkaadók, 6400 ember állása volt veszélyben, de végül csak 2300 személyt bocsátottak el. „És ezt festette le katasztrófaként az ellenzék” – jegyezte meg.

Hozzátette, hogy a minisztérium Szociálpolitikai Intézete pozitív prognózist adott ki. „Élénkülés várható az építőiparban, a mezőgazdaságban, az idénymunkáknál, ezért várhatóan a nyári hónapokig is folytatódik a jelenlegi trend. A legnagyobb kockázatot a közel-keleti konfliktus kiterjedése és a kőolaj árának emelkedése jelenti. „Ezek negatívan hathatnak a munkanélküliségre, meglátjuk, hogyan alakul a helyzet” – tette hozzá.

