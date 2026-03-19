EU-csúcs: továbbra is kérdéses az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel sorsa

Az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozójának egyik fő kérdése, miként lehet továbblépni azzal a 90 milliárd eurós ukrajnai támogatási hitellel, amelyről a tagállami vezetők már tavaly decemberben megállapodtak – jelentette ki Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője.

Kallas szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke továbbra is megoldást keres, többek között Orbán Viktorral egyeztetve. Úgy fogalmazott, most különösen fontos lenne, hogy az EU egyértelműen kifejezze támogatását Ukrajna felé. Hozzátette, a háború lezárásának nem szabad Ukrajna teljes kapitulációját eredményeznie.

A főképviselő elismerte, hogy vannak alternatívák a hitel ügyében, ugyanakkor azt reméli, sikerül olyan megoldást találni, amely Magyarország számára is elfogadható. Bírálta ugyanakkor Budapestet amiatt, hogy korábbi beleegyezése után most visszalépett a megállapodástól.

Több uniós vezető is kritikát fogalmazott meg a magyar állásponttal szemben. A belga, a holland, az osztrák és a finn kormányfő egyaránt hangoztatta, hogy az Ukrajnának nyújtandó támogatást fenn kell tartani, és az uniós döntéseket végre kell hajtani. Többen arra is figyelmeztettek, hogy a közel-keleti feszültségek és az emelkedő energiaárak Oroszország érdekeit szolgálják.

A horvát miniszterelnök eközben jelezte: Horvátország kész biztosítani Magyarország és Szlovákia kőolajellátását az Adria-vezetéken keresztül, ha a Barátság vezetéken nem érkezne elegendő szállítás. Szavai szerint a rendszer kapacitása ezt lehetővé teszi.

