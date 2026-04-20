4,03%-ra csökkent a munkanélküliség márciusban

Márciusban az összes megyében csökkent a munkanélküliség, leginkább Eperjes és Zsolna megyében. A produktív korban levő lakosság körében 4,03%-os – jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.

Januárhoz képest márciusban 14 136 személlyel kevesebb személy szerepelt a munkaügyi hivatalok nyilvántartásában.

„Közel 80%-uk elhelyezkedett a munkapiacon”

– hangsúlyozta Tomáš. Csökkenés volt két kockázatos csoportban is, a 29 év alattiaknál és az 50 év felettieknél.

Mind a 73 járásban csökkenés volt, és csak a Rimaszombati járásban haladja meg a 10%-ot az állástalanok száma. Márciusban 140 ezer betöltetlen állás volt, a miniszter kijelentette, ez új rekord. Leggyakrabban adminisztrációs munkaerőt keresnek (28 000), az iparban 25 ezer, a raktározásban 22 ezer betöltetlen állás van.

A legkeresettebb szakma a gépkezelő és a gépszerelő. Emellett 150 ezer vendégmunkás dolgozik Szlovákiában, egyharmaduk nem uniós állampolgár. Tomáš közölte, hogy az első negyedévben 23 csoportos elbocsátást jelentettek be a munkaadók, a tavalyi első negyedévben 19-et. Hozzátette, nem biztos, hogy végül valóban elbocsátják ezeket az alkalmazottakat.

„A tavalyi első negyedévben végül 1125 embernek mondtak fel, idén 85-nek. Tavaly egész évben összesen 6400 munkahely volt veszélyben, de csak 2900 alkalmazottat bocsátottak el”

– sorolta a miniszter. A tárca Szociálpolitikai Intézete (ISP) feltételezi, hogy tovább csökken a munkanélküliség.

„A szezonmunkáknak köszönhetően főleg áprilisban és májusban tovább csökken az állástalanok száma”

– közölte az ISP. Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a világpolitikai tényezők begyűrűznek és negatív hatással lehetnek a foglalkoztatásra.

