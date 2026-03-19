Teljesen megújulhat az Egressy Béni Városi Művelődési Központ, új kultúrpont is nyílik a belvárosban

Komoly kulturális fejlesztéseket jelentett be Komáromban Keszegh Béla polgármester és Lakatos Róbert, az Egressy Béni Városi Művelődési Központ igazgatója. A sajtótájékoztatón bemutatták a művelődési központ teljes felújításának látványterveit, emellett arról is szó esett, hogy a belvárosban egy új, kisebb léptékű kulturális találkozóhelyet is kialakítanának.

A polgármester emlékeztetett: az elmúlt években már több részleges fejlesztés is megvalósult a művelődési központ környezetében és épületében, most azonban egy átfogó, a teljes intézményt érintő korszerűsítés következhet. A cél az, hogy a központ kívül-belül megfeleljen a mai igényeknek, és egy 21. századi kulturális térként működjön tovább.

A tervek szerint nemcsak a külső homlokzat újulna meg, hanem az épület akadálymentesítése is megtörténne. Lift épülhet, korszerűsödhetnek a közlekedőterek, a foyer, a nézőtér, valamint az öltözők és a szociális helyiségek is. A nagyteremben a székek, a padlóburkolat, az oldalfalak és a mennyezet is megújulhat, miközben akusztikai mérések alapján alakítják ki az optimális hangzást. A befogadóképességet ugyanakkor várhatóan nem változtatják meg jelentősen.

Keszegh Béla arról is beszélt, hogy a jelenlegi tervezés során több szerkezeti problémára is fény derült, ezért a felújítás nem csupán esztétikai, hanem műszaki szempontból is indokolt. A beruházásra az ÚMR-forrásokból szeretnének pénzt lehívni, az előzetesen becsült összeg mintegy 2,7 millió euró. A tervek lezárását április végére várják, ezt követheti a forráslehívás és a közbeszerzés, a kivitelezés pedig még az idén elindulhat.

A sajtótájékoztatón egy másik fejlesztést is bejelentettek: a volt Lyuk vendéglő helyén új kultúrpont létesülhet a Tiszti pavilon alatt. A kezdeményezés célja, hogy a nagytermi programok mellett helyet kapjanak a kisebb, alternatív kulturális események, beszélgetések, egyetemi klubok, amatőr zenekarok és stúdiójellegű előadások is. A tervek szerint a tér megőrzi nyersebb, karakteresebb hangulatát, és a fiatalabb közönség számára is vonzó közösségi helyszínné válhat.

Az új belvárosi kultúrpont kialakítására mintegy 130 ezer eurós kerettel számolnak. A városvezetés reményei szerint a munkálatok a nyár folyamán lezajlanak, így már ősszel megnyithatja kapuit az új helyszín.

Lakatos Róbert hangsúlyozta: a minőségi kultúrához minőségi infrastruktúra szükséges, Komárom pedig olyan kulturális potenciállal rendelkezik, amelyre hosszú távon is érdemes építeni. A fejlesztések célja, hogy a város kulturális intézményrendszere tovább erősödjön, és a VMK a jövőben még hangsúlyosabb szerepet töltsön be a régió kulturális életében és ne csak országos viszonylatban, de az egész Kárpát-medencében jelentőséggel bíró kulturális intézmény váljon belőle.

