Szlovákiában is megkezdődhet az autonóm autók tesztelése

A szlovák technológiai vállalat, a DiusAi stratégiai partnerséget kötött a kínai WeRide céggel, amely a világ egyik vezető vállalata az autonóm vezetési technológiák területén. Az együttműködésnek köszönhetően az Elevate Slovakia kezdeményezés keretében Szlovákiában is megkezdődik az autonóm, azaz önvezető járművek tesztelése – tájékoztatott Miriam Dinková, a DiusAi PR-menedzsere.

Mint elmondta, a partnerség utat nyit az önvezető járművek szlovákiai tesztelése és fokozatos bevezetése előtt. A fő cél Szlovákia versenyképességének erősítése, az innovációs ökoszisztéma fejlesztése, valamint új lehetőségek teremtése a kutatás, a technológia és az intelligens mobilitás területén.

A projekt az Elevate Slovakia kezdeményezés keretében valósul meg, amely a közszférát, a tudományos életet és a magánvállalatokat kapcsolja össze annak érdekében, hogy biztonságos és szabályozási szempontból fenntartható környezet jöjjön létre az autonóm közlekedés számára. Az első autonóm járművek várhatóan még idén tavasszal érkeznek Szlovákiába, a próbateszteket pedig 2026 első felére tervezik. A próbák ellenőrzött környezetben, az európai jogszabályokkal összhangban zajlanak majd.

A projekt első szakasza Pozsonyban indul, később Kassára és a Magas-Tátrára is kiterjesztik.

Hosszú távú cél, hogy minden jogi és biztonsági feltétel teljesülése után lehetővé váljon a teljesen önvezető, vezető nélküli járművek kereskedelmi üzemeltetése.

A WeRide Szlovákiában autonóm járműparkjának több típusát is beveti majd, köztük robotaxikat, buszokat, kisteherautókat és takarítójárműveket, amelyek a közösségi közlekedést, a csomaglogisztikát és a városi kommunális szolgáltatásokat is segíthetik.

A projektben részt vesz a Szlovák Közlekedési Minisztérium, Pozsony főváros, a Szlovák Tudományos Akadémia és a Szlovák Posta is.

A közlekedési tárca szakmai felügyeletet biztosít a tesztelés felett annak érdekében, hogy az biztonságosan, átlátható módon, a szlovák és európai szabályokkal összhangban valósuljon meg.

„A szerződés aláírását egy olyan folyamat kezdetének tekintem, amely lehetővé teszi, hogy Szlovákia felelősen és ellenőrzött módon tesztelje az autonóm közlekedési technológiákat. Ez lehetőséget ad arra, hogy az állam részvételével, a közérdekre figyelve, átlátható módon értékeljük ezeket a technológiákat” – mondta Jozef Ráž közlekedési miniszter (a Smer-SD jelöltje).

Patrik Tkáč, a DiusAi vezérigazgatója szerint az autonóm technológiák alapvető rendszerszintű változást jelentenek a közlekedésben és a városok működésében. „A WeRide-dal való együttműködés számunkra az első lépés ahhoz, hogy Szlovákia ne csak átvegye ezeket a technológiákat külföldről, hanem képes legyen azokat aktívan tesztelni, szakmailag értékelni és fokozatosan beépíteni a saját környezetébe. Tisztában vagyunk azzal, hogy az autonóm közlekedéshez vezető út időt, gondos tesztelést, nyílt szakmai vitát és a jogi keretek fokozatos módosítását igényli. Éppen ezért tartjuk kulcsfontosságúnak az Elevate Slovakia kezdeményezést” – fogalmazott Tkáč.

A fővárosban a taxik mellett autonóm buszokat, logisztikai és kommunális járműveket is tesztelnek majd, amelyek támogatást nyújthatnak a közösségi közlekedésben, a csomagszállításban és a városi szolgáltatásokban.

A kezdeti próbaprojektek finanszírozását a DiusAi biztosítja. Emellett technológiai és megvalósítási partnerként is részt vesz a projektben, vagyis a rendszerintegrációért és a helyi üzemeltetési támogatásért is felel majd. A kínai WeRide Franciaország, Belgium és Svájc után Szlovákiában lép be negyedikként az európai piacra.

