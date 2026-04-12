15 órakor már meghaladta a 65 százalékot a részvételi arány

A választásra jogosultak 66,01 százaléka, 4 968 713 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi arány 15 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 69,67 százalék, ami 731 952 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 60,08 százalék, ebben a vármegyében 288 163-an voksoltak.

A fővárosban a szavazók 69,23 százaléka, 880 173 választópolgár adta le szavazatát 15 óráig.

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 15,96 százaléka (202 934 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 36,98 százaléka (470 230 választó), 13 órára a jogosultak 56,77 százaléka (721 838 választó), 15 órára a jogosultak 69,23 százaléka (880 173 választó) járult az urnákhoz.

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

Baranya vármegye 63,67 százalék 180 094 szavazó

Bács-Kiskun vármegye 64,15 százalék 251 282 szavazó

Békés vármegye 65,17 százalék 167 266 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 60,08 százalék 288 163 szavazó

Csongrád-Csanád vármegye 66,31 százalék 206 198 szavazó

Fejér vármegye 67,59 százalék 225 495 szavazó

Győr-Moson-Sopron vármegye 68,38 százalék 246 340 szavazó

Hajdú-Bihar vármegye 63,33 százalék 257 980 szavazó

Heves vármegye 65,15 százalék 147 626 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 63,3 százalék 177 512 szavazó

Komárom-Esztergom vármegye 66,09 százalék 156 652 szavazó

Nógrád vármegye 62,21 százalék 90 251 szavazó

Pest vármegye 69,67 százalék 731 952 szavazó

Somogy vármegye 64,17 százalék 150 455 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 60,33 százalék 251 080 szavazó

Tolna vármegye 63,8 százalék 106 005 szavazó

Vas vármegye 67,17 százalék 132 171 szavazó

Veszprém vármegye 67,63 százalék 182 599 szavazó

Zala vármegye 66,43 százalék 139 419 szavazó

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 39,28 százalék, a 2002-es választáson 51,78 százalék szavazott 15 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 48,89 százaléka, a 2010-es választáson 46,78 százalék, a 2014-es választáson 45,02 százalék, nyolc évvel ezelőtt 53,64, négy évvel ezelőtt pedig 52,75 százalék voksolt 15 óráig.

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 17 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

MTI/Felvidék.ma