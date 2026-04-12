Orbán Viktor: azért jöttem, hogy győzzek

Azért jöttem, hogy győzzek – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában.

Orbán Viktor reggel fél kilenckor érkezett a szavazókörbe, majd a voksolás után válaszolt a sajtó kérdéseire.

Mint hangsúlyozta,

örül a magas részvételi aránynak, szavai szerint ez korábban mindig kedvezett nekik. Minél többen vagyunk, annál jobb

– fogalmazott.

Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy menjen el szavazni. A választás a demokrácia ünnepe – jelentette ki.

MTI/Felvidék.ma