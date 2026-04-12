Szijjártó Péter: sorsdöntő választás a mai

(Fotó: Kocsis Zoltán/MTI)

Sorsdöntő választás a mai, a valaha volt parlamenti választások közül ennek a legnagyobb a tétje – mondta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Dunakeszin, miután kora reggel leadta szavazatát.

Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a mostani választásokon a magyar emberek dönthetnek arról, hogy Magyarország életét az elkövetkezendő esztendőkben a béke vagy a háború határozza meg. Az elmúlt négy évben „minden nap megpróbálták belezsarolni, beletolni, beleprovokálni” Magyarországot a szomszédban zajló háborúba, amit a kormány az elmúlt négy esztendőben nem engedett – fogalmazott.

Mint hozzátette, ennek a választásnak most az a tétje, hogy hazánk a következő négy évben is ki tud-e maradni a háborúból.

„Arra kérek nagy tisztelettel mindenkit, hogy Magyarország békéjének, biztonságának és háborúból történő kimaradásának biztosítása érdekében menjen el szavazni, válassza a békét, biztonságot és a háborúból való kimaradást. Ezt ma egyetlen párt tudja biztosítani, ez pedig a Fidesz” – tette hozzá Szijjártó Péter.

MTI/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

A levélszavazat külképviseleten vagy a választókerületi székhelyen még...

Sulyok Tamás: a mai nap a függetlenség és...

Orbán Viktor: azért jöttem, hogy győzzek

Megnyitottak a szavazókörök

„Az a választás áll előttünk, hogy ki alakítson...

„Amíg nemzeti kormány van, a magyar emberek pénzét...

A Rákóczi Szövetség is megemlékezik a Felvidékről kitelepített...

„Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége”

Már 231 ezer levélszavazatot leadtak a magyarországi lakcímmel...

Utolsó napjához ért az Artemis II, a Hold...

