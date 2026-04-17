Tomáš örömmel fogadta, hogy május 8-ára 100%-os bérpótlékot kapnak az emberek

Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter örömmel fogadta, hogy 100%-os bérpótlékot kapnak azok, akik dolgozni fognak május 8-án és szeptember 15-én.

A csütörtöki parlamenti kérdések óráján válaszolta ezt Simona Petríknek, a PS képviselőjének.

„Miniszter úr, elárulná, mi az álláspontja május 8-ával és szeptember 15-ével kapcsolatban, hiszen teljesen nyilvánvalóan önök elfelejtették módosítani ezzel kapcsolatban A munka törvénykönyvét, ezért a munkaadók kénytelenek kifizetni az alkalmazottaknak azokat a bérpótlékokat, amelyek államünnepeken járnak. Valóban így tervezték ezt, ahogy a kormányfő állítja, és mit kíván kezdeni ezzel a helyzettel?”

– hangzott a képviselő kérdése.

Tomáš azt mondta, semmi köze ehhez a törvényhez, és nem ő idézte elő a helyzetet.

„Ha valamilyen módosítás szóba jöhet, akkor az az államünnepekről szóló törvény módosítása”

– mondta azzal, nem az államünnep szűnt meg, hanem a munkaszüneti nap.

„A pénzügyminisztérium terjesztette elő a konszolidációs törvényt, amellyel törölte a munkaszüneti napot, de megmaradt az ünnepi bérpótlék”

– mondta. Szerinte két megoldás van, a pénzügyminisztérium megváltoztatja az államünnepekről szóló módosítást, vagy a kulturális minisztérium kezdeményezi az államünnepekről szóló törvény módosítását, mert A munka törvénykönyvében csak utalás van ezzel kapcsolatban a bérpótlékokra.

„Ha bármilyen módosítást szeretne valaki, akkor azt az államünnepekről szóló törvényen keresztül lehet megtenni”

– jegyezte meg Tomáš.

Petrík elmondta, sok iskola már szabadnapot hirdetett május 8-ra és valószínűleg ez lesz szeptember 15-tel is.

„A szülők háborognak, mert nekik dolgozniuk kell aznap, és nem tudják hova tenni a gyerekeket. Sok munkaadó szintén azt fogja mondani, inkább maradjanak otthon az alkalmazottak, hogy ne kelljen kifizetni az ünnepi pótlékokat. Parlamenti ülés is lesz aznap, ünnepi pótlékkal”

– mutatott rá a képviselő. Megkérdezte Tomáštól, ez vajon hogyan segít az állami költségvetésen, és ő kezdeményez-e módosítást.

A miniszter megismételte, hogy a pénzügyminiszter szerint nincs szükség módosításra, a kormányfő szerint sincs szükség módosításra, és ő munkaügyi miniszterként csak örül, hogy akinek munkába kell mennie május 8-án, 100%-os ünnepi pótlékot kap.

„A munkanapok eltörlése csak ideiglenes, erre az évre vonatkozik, és csak május 8-át és szeptember 15-ét érinti. Utána visszaáll a korábbi állapot”

– zárta Tomáš.

TASR/Felvidék.ma