Megújult remény az Ipoly mentén: megáldották az ipolyviski Hétfájdalmú Szűz Mária-kápolnát

Május elsején tartották meg az átadó szentmisét az Ipolyviskhez közeli Hétfájdalmú Szűz Mária-kápolnánál. A Palócföldön kutyikának is nevezett zarándokhely az elmúlt hónapokban teljes körű felújításon esett át.

Mint az Ipolyviski Római Katolikus Plébániaközösség közösségi oldalán olvasható: „Megáldották az ipolyviski Hétfájdalmú Szűz Mária-kápolnát.

Május elseje Ipolyvisken idén nemcsak a tavaszról és a munka ünnepéről szólt, hanem a közösségi összefogás és a lelki megújulás diadaláról is. A falu határában álló, festői Hétfájdalmú Szűzanya-kápolnát ünnepi szentmise keretében áldották meg, visszaadva régi fényét e szakrális kis ékszerdoboznak.”

Az ünnepi szentmisét Péter Ottó helyi plébános és Tóth Péter esperesplébános celebrálta. Az ünnepi alkalom keretében az esperesplébános felszentelte a megszépült kápolnát.

Mint már beszámoltunk róla, a község határában található közel kétszáz éves kápolna és a kereszt a téli időszakban jelentős felújításon esett át.

A pályázati forrásból megszépült kegyhely így tovább szolgálja a tágabb régió lakossága hitének mélyítését és közösségépítését.

A felújítás 2025 novemberében és decemberében valósult meg a CEF Alapítvány 20 000 eurós támogatásának köszönhetően. Az erdő közepén álló kegyhelyre már nagyon ráfért a felújítás. A rekonstrukció során kicserélték a kápolna tetőzetét, a belső falakat bemeszelték, a járófelületet lecsempézték, a külső homlokzat vakolása is megtörtént.

A kápolna anno egy gyógyforrás tövében épült egy csodás gyógyulásért érzett hála jeléül. A helyiek kutyikának is nevezik a szentkutat. A kis kápolnát 1829-ben építették.

A gyógyhatásúnak tekintett forrás vízét helyben és odahaza is használták az emberek. Különféle bajokra, leginkább szembetegségek gyógyítására alkalmazták, s alkalmazzák a mai napig.

Búcsújáróhelyként szabadtéri szentmiséket is szerveznek a kápolna előtti kis tisztáson. A szabadtéri szentmisére a helyiek mellett a tágabb környékről is érkeznek zarándokok.

Pásztor Péter/Felvidék.ma