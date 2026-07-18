Szent Rita nyomában táboroztak Ipolyvisken

Ezen a héten rendezték meg az Ipolyviski Katolikus Plébániaközösség Szent Rita táborát. A programok a szórakozás és a közösségépítés mellett a hit elmélyítését is szolgálták.

„Szent Rita legendáit vettük alapul. A tábor programjai e legendák köré fonódtak” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Péter Ottó, ipolyviski plébános. Az esti tábortüzek alkalmával is Szent Rita legendáját elevenítették fel.

Hozzátette, a tábor egyik fő célja az volt, hogy

a résztvevők megtapasztalják a hit mindennapi megélésének fontosságát. A szórakoztató programok és a foglalkozások mellett a lelki elmélyülés is hangsúlyos szerepet kapott.

A hittantáborba Ipolyviskről, valamint Léváról, Alsószemerédről és Ipolyfödémesről érkeztek gyermekek, de az anyaországból is voltak résztvevők.

A tábor ideje alatt a gyermekek naponta részt vettek szentmisén az ipolyviski Antiochiai Szent Margit-templomban. Egyik este gyertyafény mellett közösen énekeltek keresztény énekeket, miközben Szent Rita gondolatait idézték fel.

A lelki programok mellett sportfoglalkozások, kézműveskedés és gyalogtúra is szerepelt a kínálatban.

Felkeresték a község határában álló Hétfájdalmú Szűz Mária-kápolnát is. A tavaly felújított kápolna és a közelében fakadó gyógyforrás kedvelt kirándulóhely. A gyalogtúra során a Hétfájdalmú Szűzanyához imádkoztak. A Kutyikának is nevezett szakrális helyen kavicsokból és gallyakból kis keresztet készítettek, amelyre felvésték a tábor nevét és az idei dátumot. Az utolsó este e kereszt köré állva mondtak közös imát.

A tábor főszervezője Péter Ottó volt. A lebonyolításban Csóvány Tünde, Bojtos Viktória és Velebný Rita segédkezett, míg Horváth Teréz a zenei szolgálatot látta el. A támogatók között volt az Ipolyviski Községi Hivatal és a Csemadok Ipolyviski Alapszervezete.

Ipolyvisken korábban is szerveztek hasonló hittantáborokat, ezt a hagyományt idén elevenítették fel újra. A szervezők jövőre is szeretnék megrendezni a tábort.

Pásztor Péter/Felvidék.ma