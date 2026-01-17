Megszépült az ipolyviski Hétfájdalmú Szűz Mária-kápolna

Az Ipolyvisk határában található közel kétszáz éves kápolna és a kereszt a téli időszakban jelentős felújításon esett át. A pályázati forrásból megszépült kegyhely így tovább szolgálja a tágabb régió lakossága hitének mélyítését és közösségépítését.

A felújítás 2025 novemberében és decemberében valósult meg a CEF Alapítvány 20 000 eurós támogatásának köszönhetően – tájékoztatta a Felvidék.má-t Antal-Nyustin Ágnes, Ipolyvisk polgármestere. Hozzátette, az erdő közepén található kápolnára már igazán ráfért az alapos felújítás.

A kápolna anno egy gyógyforrás tövében épült egy csodás gyógyulásért érzett hála jeléül. A helyiek kutyikának is nevezik a szentkutat. Mivel a kis épület a község határában egy erdő közepén van, így a karbantartása nem a legegyszerűbb. Kisebb munkálatokat éves szinten végeznek a kápolna körül.

Búcsújáróhelyként a Hétfájdalmú Szűz Mária tiszteletére felszentelt kápolnánál a szeptember 15-ei egyházi ünnephez kapcsolódóan szerveznek búcsút. A szabadtéri szentmisére a helyiek mellett a tágabb környékről is érkeznek zarándokok.

Ezen szakrális eseményt megelőzően végeznek rendszeresen karbantartást. Azonban magán a kis épületen már régóta nem történt jelentősebb felújítás. Csupán kisebb, állagmegóvó munkák valósultak meg az elmúlt évtizedekben.

A felújítás során kicserélték a kápolna tetőzetét, a belső falakat bemeszelték, a járófelületet lecsempézték, a külső homlokzat vakolása is megtörtént

– sorolja az elvégzett munkálatokat Péter Ottó, ipolyviski plébános. A Hétfájdalmú Szűz Mária-kápolna melletti kőkereszt is megszépült – teszi hozzá. A felújításnak köszönhetően a hely kultikus jellege is megerősödött – véli.

Az erdőben álló kápolna építése 1829-re datálható. A kőkereszt is ebben az időben készülhetett el. A „kutyikához” már a kezdetek óta az ipolyviskiek mellett a környező falvakból is jártak zarándokok. Hamarosan a környék ismert kegyhelyévé vált.

A Hétfájdalmú Szűz Mária ünnepnapja alkalmából tartott szabadtéri szentmisék mellett magánjellegű zarándoklatok során szinte minden évszakban érkeznek zarándokok a helyre.

Mint Péter Ottó atya megjegyezte: a felújításnak köszönhetően most már megszépült környezet várja a látogatókat, a zarándokokat. Csodás környezet fogadja az elmélyülésre, a lelki elcsendesülésre érkezőket.

Csoportosan is felkeresik a „kutyikát”. A községben zajló nyári gyermektáborok résztvevői szinte minden évben elzarándokolnak a kegyhelyre. A gyermekek ezáltal megismerik a helyi értékeket, szakrális hagyományainkat – jegyezte meg Antal Nyustin Ágnes.

A pályázat kivitelezése a plébániaközösség összefogásának az eredménye.

Setény Jakus Annamária írta a pályázatot, az elszámolást Kovács Jakus Hedvig végezte el. A munkálatok kivitelezése ifj. Urblik László munkáját dicséri.

A jövőbeli tervek között szerepel a kápolnához vezető út megfelelő szintű jelölése, valamint annak felújítása. A „kutyikához” jelenleg csupán az erdőn át vezető földúton lehet eljutni. A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt sok esetben ez szinte lehetetlen. Emiatt maradt el zarándoklat is.

„Hálásak vagyunk a bizalomért és a segítségért, amely lehetővé tette, hogy ezt a nemes célt közösen valósíthassuk meg, köszönjük, hogy hozzájárultak az értékeink megőrzéséhez” – zárta gondolatait Péter Ottó atya.

