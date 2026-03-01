Home Képriport Barangolás az ipolyviski Kútyikához
Képriport

Barangolás az ipolyviski Kútyikához

Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A kedvező tavaszias időjárást sokan kihasználják egy kis túrázásra, kirándulásra. Az ébredező természet sokunkat vonz, főleg hétvégenként. Az Ipoly mentén egyik ilyen úti cél lehet az Ipolyvisk határában lévő Kútyika, a Hétfájdalmú Szűz Mária-kápolna.

A községtől alig 4-5 kilométerre egy erdei tisztáson bukkanunk rá a zarándokhelyre. A helyiek és a környékbeliek évente több alkalommal is ellátogatnak a kegyhelyre, ahol szabadtéri szentmiséket is tartanak. Útközben csodás természet tárul a túrázók elé. A látóhatárt a Börzsöny hegyvonulata szegélyezi, a távolban Szete temploma sejlik fel. Az út során megállhatunk a Viski-tónál. A horgásztó igen kedvelt üdülőhely, melyet a tágabb régióból is felkeresnek, főleg a nyári időszakban.

A kápolnától alig száz méterre találjuk a gyógyforrást. A természetbeli elcsendesedés mellett a forrásnál testileg is felfrissülhetünk.

A kápolna a téli időszakban teljes körű felújításon esett át, erről ITT számoltunk be, a gyógyforrásról és a Kútyika történetéről ITT írtunk bővebben.

A szerző felvételei február közepén készültek.

Pásztor Péter/Felvidék.ma  

