Az Irán elleni háború zsugorította az izraeli gazdaságot

Az Irán elleni háború 3,3 százalékkal zsugorította Izrael gazdaságát az első negyedévben – jelentette a The Marker című gazdasági hírportál vasárnap.

Noha súlyos károk érték a gazdaságot, a mért adatok viszonylag mérsékelt rombolást jelentenek a pénzügyminisztérium korábbi, pesszimistább előrejelzéseihez viszonyítva, amelyek közel tízszázalékos zuhanást jósoltak az előző negyedévhez képest.

A helyi központi statisztikai hivatal első, vasárnap közzétett becslése szerint Izraelben a GDP 3,3 százalékkal csökkent az első negyedévben az előző negyedévhez képest évesített alapon.

Az Irán elleni háború miatt egy időre leállt a gazdaság, százezrek kényszerültek fizetés nélküli szabadságra ebben a negyedévben, és ezzel csökkent a gazdasági aktivitás, de a pesszimista előrejelzések valószínűleg túlzóak voltak.

A gyakorlatban az izraeli gazdaság jelentősebb ellenállóképességet mutatott, a polgári védelem korlátozásai és a munkaerőhiány ellenére is képes volt működni.

A gazdaság zsugorodásának mértéke 2026 első negyedévében enyhébb volt, mint a 2025 második negyedévében mért visszaesés, amikor az Iránnal folytatott első nyílt háborús konfliktus zajlott. Akkor a gazdaság évesített alapon 4,3 százalékkal zsugorodott, noha az a hadművelet mindössze tizenkét napig tartott, szemben az idei, negyvennapos harcokkal.

Ha csak az egy főre jutó GDP-t vizsgálják, akkor jelentősebb a visszaesés, és eléri a 4,5 százalékot 2026 első negyedévében az előző negyedévhez képest. Ez azt jelenti, hogy az egy főre jutó nominális GDP jelenleg a 2022 közepihez hasonló szinten áll, körülbelül 43 ezer sékel (mintegy 4,3 millió forint) negyedévenként fejenként.

A lap szerint a mérsékeltebb visszaesést az okozhatta, hogy a magánfogyasztás a gazdaságban „csak” 4,7 százalékkal esett évesített alapon, miközben tavaly júniusban a fogyasztás 6,7 százalékkal zuhant.

Ezzel szemben az export és az állami költések 2026 első negyedévében 3,7 százalékkal és 4,8 százalékkal csökkentek, meredekebben, mint 2025 második negyedévében.

Éves összevetésben azonban az izraeli gazdaság továbbra is növekszik. A növekedés mértéke 1,7 százalék az előző év azonos negyedévéhez képest.

A pénzügyminisztérium és a jegybank jelenlegi előrejelzése szerint 2026-ban mintegy 3,8 százalékos növekedés várható, amely a jelenlegi adatok alapján elérhetőnek tűnik.

