Boráros Imre Kossuth-díjas művész Esztergomban Szent István-díjat kapott

Esztergomban, a Szent Erzsébet iskola és óvoda dísztermében ez évben is átadták a Szent István-díjat. A díszünnepségen az idei rangos díjakat, felvidéki, és felvidéki gyökerekkel rendelkező neves, ismert személyek kapták. Boráros Imre Kossuth -díjas színművészünk, a Mellocco Miklós által készített Szent István díj bronz szobrát Bihari Antaltól, és az oklevelet Prof. Dr. Szakály Sándor a Szent István-díj Alapítvány kuratóriumi elnökétől vette át.

Az érsekújvári születésű Budapesten élő Szeredy Krisztína énekesnő pedig a Szent István- díj érmet vette át az díj alapítójától, Bihari Antaltól.

Első alkalommal adták át a Sisyphus Alapítvány díjat. Előtte levetítették Jankovics Marcell Sisyphus animációs rajzfilmjét.

Rubovszky Éva, Jankovics Marcell özvegye, és Méry Gábor Méry Ratio könyvkiadó által létrehozott díjat Bihari Antalnak az esztergomi Körzeti Televízió és a Szent István-díj alapítójának adták át.

A Sisyphus díjat szellemi utóda: Párkányi Raab Péter szobrászművész tervezte.

Jankovics Marcell tíz évig volt a kuratórium elnöke, s e tisztséget tőle kapta meg Dr. Prof. Szakály Sándor, aki ünnepi beszédében röviden méltatta elődje érdemeit, s egykori barátja után megtisztelteltetésnek vette a felkérést e tisztségre.

Boráros Imre művész laudációját Csáky Pál egykori EP képviselő, volt miniszterelnök helyettes, író mondta el.

Csáky Pál a művész rövid életrajza mellett ismertette négy évtizedes színészi pályafutását, elért sikereit, kitüntetést, és a nehéz műfajú monodrámák, nagy művek sokéves közönség sikereit. Majd említést tett kettőjük szoros kapcsolatáról is, mint szövegíró-színész saját műveinek bemutatásáról. Mint a Hit és Hűség, s a Hit és illúzió, mely darabokat a művész kérésére írt meg. Beszédében méltatta sikereit.

„Természetes, hogy munkáját számos díjjal ismerték el. A Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválján kétszer is elnyerte a legjobb férfi alakítás díját (1990, 1996), 2004-ben a Szlovák Köztársaság ezüstplakettjét és a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét is megkapta. 2012-ben a Világ Magyarságáért művészeti díjban részesült, 2014-ben első szlovákiai magyar színészként megkapta a Kossuth-díjat, 2020-ban pedig Kisvárdán, a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválján életműdíjat vehetett át. A legnagyobb kitüntetés viszont számára az, hogy ezen a hosszú úton a színpadon is, s az életben is mindig mellette állt felesége, Petrécs Anna, a Komáromi Jókai Színháznak szintén örökös tagja. Isten éltesse mindkettőjüket, kedves Imre, nem csak a jelenlévő tisztelőid, de az egész felvidéki magyar kultúraszerető közönség nevében mondom: nagy-nagy szeretettel gratulálunk, mindig örömmel várunk vissza a világot jelentő pódiumainkra ”- hangzott fel a laudáció végén.

Mindkét kitüntetett művész, akik a világban élő magyaroknál is több helyen szerepeltek, szóban és énekben köszönték meg a számukra igen megtisztelő kitüntetést. Szeredy Krisztína az „Elindultam szép hazámból..” népdallal, és az ismert „Nélküled- Egy vérből valók vagyunk” c. kedvelt dallal, Boráros Imre pedig Sík Sándor István királyhoz írt művéből egy részlettel rendítette meg az ünnepi pillanatot. Az ünnepi hangadó most is mint mindig a százhat éves Sárisápi Bányász Fúvószenekar volt.

A díjátadó idei vendégei voltak: az eddigi díjazottak, dr. Béres József és Béres Klára a Béres Zrt. tulajdonosai, Kondor Katalin újságíró, Méry Gábor a Méry Ratio kiadó tulajdonosa, és az eddigi Szent István-díj érem díjazottai.

A vendégek között üdvözölték Sárai Balázst, a Szent István-díj Alapítvány felvidéki képviselőjét, Fodor Lajos diplomata vezérezredest, a Magyar Honvédség korábbi főparancsnokát, Rubovszky Évát, Jankovics Marcell özvegyét, a Sisyphus Alapítvány elnökét, Kurucz Éva tanár, újságíró, korábbi kormányszóvivőt, az Oscar-díjas Piroch Gábort, a világ legjobb kaszkadőrét Hollywoodból.

Szintén Amerikából költözött haza Lőrincz Kálmán, a Házat-Hazát Alapítvány igazgatója, és felesége dr. Máthé Gizella – őket is külön köszöntötték. Valamint Erős Gábort volt esztergomi országos képviselőt, és Szent István-díj érmest, Pécs L. Dániel címer és jelképtervezőt, a díszoklevél készítőjét is köszöntötték, ahogy a felvidéki vendégeket is: Farkas Ivánt, Muzsla polgármesterét, megyei képviselőt, Méri Szilárdot, a Kirchhoff Hungária Kft. igazgatóját, Méri Szabolcsot, Szőgyén polgármesterét, Pásztor Rita Kicsind polgármesterét, Stubendek László Révkomárom egykori polgármesterét, és dr. Popély Gyula történészt is.

A műsort vezette Müller Mátyás a körzeti televízió műsorvezetője.

Az ünnepi díjátadás a szózat eléneklésével fejeződött be.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma