Hatékonyabb jogi védelmet biztosító jogszabályokat fogadott az EP a bűncselekmények áldozatai számára

Az Európai Parlament (EP) új uniós szabályokat fogadott el csütörtökön a bűncselekmények áldozatait támogató és védő intézkedések, illetve a büntetőeljárások során őket megillető jogok megerősítésére.

Az EP strasbourgi plenáris ülésén 440 szavazattal, 49 ellenében és 84 tartózkodással elfogadott jogszabályok megerősítik az áldozatok jogait a büntetőeljárások során, a többi között a bíróság helyiségeiben nyújtott tájékoztatás és érzelmi támogatás révén, az áldozat magánélethez való jogának kiterjesztésével, az áldozat személyes adatainak az elkövetővel történő közlésének tilalmával, a megfelelő anyagi háttérrel nem rendelkező áldozatok számára a tárgyalás ideje alatt nyújtott jogi segítségnyújtással, illetve a kártérítés kifizetésének felgyorsításával.

Az új jogszabályok segélyvonalak létrehozását írják elő, amelyen keresztül online, illetve alkalmazásokon az EU egészében elérhető 116 006-os telefonszámon keresztül kérhető tájékoztatás és támogatás.

Bevezetik a bűncselekmények online bejelentésének lehetőségét, illetve azt, hogy azok is hatékonyan bejelenthessék a bűncselekményeket, akiknek szabadsága korlátozott, például a bevándorlással kapcsolatos létesítményekben tartózkodó, nem uniós állampolgárok, vagy az intézményi gondozásban részesülők.

Elérhetők lesznek szolgáltatások a speciális szükségletekkel rendelkező áldozatok számára, illetve a szexuális erőszak áldozatainak és biztosított lesz az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, benne a sürgősségi fogamzásgátlás, betegségmegelőzés, a szexuális úton terjedő fertőzések tesztelése és az abortusz.

A jogszabályok a gyermekáldozatok számára a legmagasabb szintű védelmet és támogatást biztosítják, illetve – amennyiben lehetséges – különböző szolgáltatásokat tesz elérhetővé, például orvosi vizsgálatot, pszichológiai támogatást, tanúvallomások videófelvételét, és adminisztratív segítségnyújtást.

MTI/Felvidék.ma