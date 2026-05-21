A szudétanémetek Brünnben fejet hajtottak a nácizmus áldozatainak emléke előtt

A 2. világháború zsidó áldozatainak emléke előtt hajtottak fejet a Csehszlovákiából kitelepített szudétanémetek képviselői csütörtökön délután a dél-morvaországi Brünnben.

A megemlékezésre a brünni főpályaudvar ötödik vágányánál került sor, ahonnan a háború alatt a helyi zsidókat szállító vonatok indultak a megsemmisítő táborokba. Ezzel hivatalosan kezdetét vette a Meeting Brno fesztivál, amelynek keretében a Szudétanémet Honfitársi Szövetség (SdL) első ízben rendezi meg Csehországban a hagyományos pünkösdi találkozóját.

A kegyeleti ünnepségen több száz ember vett részt, de néhány tucatnyi tüntető is megjelent, hogy tiltakozzon a szudétanémetek rendezvénye ellen. Rendbontásra a hatóságok szerint nem került sor.

„A nemzetiszocializmus bűntettei a történelem legrosszabb bűncselekményeit jelentik”

– jelentette ki beszédében Berndt Posselt, az SdL elnöke, szóvivője. Berndt Posselt beszédében az egységes Európa fontosságára hívta fel a figyelmet, elítélte a nacionalizmust, és hangsúlyozta: mindenkinek tanulnia kell a múltból, le kell vonnia a tanulságokat. A beszéde alatt fütyülő, zajongó tiltakozókhoz fordulva megjegyezte: „Ez egy demokratikus Európa, amely mellett kiállunk. A szabadság azokat is megilleti, akik mindezt másképp gondolják.”

A múlt tapasztalatai levonásának szükségességéről beszélt Tomás Kraus, a csehországi zsidó egyházközségek szövetségének titkára is.

„Nem engedhetjük meg, hogy a 2. világháború borzalmai megismétlődjenek. Ehhez szövetségesekre van szükségünk az egyesült Európában”

– hangsúlyozta Tomás Kraus.

A Meeting Brno fesztivál május végéig tart. Vitafórumai az idén is eddig tabuként kezelt témákat nyitnak meg, támogatják a kisebbségeket, és hozzá kívánnak járulni a cseh–német, valamint a cseh–osztrák kapcsolatok további javításához, kiszélesítéséhez.

„Az a tény, hogy rendezvényeinken olyan emberek tudnak találkozni, akiket a történelem viharai egymással ellentétes oldalra sodortak, annak bizonysága, hogy lehetséges a megértés és a megbékélés. Ennek érdekében nyílt párbeszédre van szükség”

– jelentette ki Veronika Smyslová, a fesztivál igazgatója.

MTI/Felvidék.ma