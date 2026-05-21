Home Itt és Most A kormány tudomásul veszi a Szlovákiáról elfogadott EP-határozatot
Itt és Most

A kormány tudomásul veszi a Szlovákiáról elfogadott EP-határozatot

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Robert Fico Facebook-oldala

A kormány tudomásul veszi a Szlovákiáról szerdán (május 20.) elfogadott európai parlamenti határozatot, amellyel felszólította az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, hogy a szlovák kormány megsérti-e az Európai Unió alapvető értékeit – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Robert Fico (Smer-SD) kormányfő.

Elmondta, az uniós alapok rendben működnek, érkeznek a támogatások, és az uniós helyreállítási terv folytatásával sincs gond. Nincs tudomása arról, hogy bármi változás lenne ezekkel az uniós támogatásokkal.

„Ez egy ugyanolyan határozat, mint amikor a szlovákiai ellenzék azt ordibálja, hogy nő a munkanélküliség. Pont annyit ér”

– jegyezte meg. Szerinte az EP elítélő határozatának nincs semmi alapja, és egyáltalán nem objektív. Azt is hozzátette, hogy az Európai Bizottsággal más a kapcsolata Szlovákiának, mint az Európai Parlamenttel.

Az Európai Parlament felszólította az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, hogy a szlovák kormány döntései miatt sérülnek-e az Európai Unió alapvető értékei. Emellett aggodalmukat fejezték ki az EP-képviselők a demokrácia és a jogállamiság szlovákiai helyzetének romlása miatt, véleményük szerint a rendszerszintű hiányosságok már veszélyeztetik az EU pénzügyi érdekeinek megvédését.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A következő ülésen el akarják fogadtatni a gazdaságélénkítő...

Szlovákia Azerbajdzsánból vásárolna földgázt

Blanár szerint nem terveznek kormányátalakítást, a költségvetés a...

Raši horvát kollégájával tárgyalt, szóba került az Adria-kőolajvezeték...

Fico nem készül kormányátalakításra, Tarabát alkalmas miniszternek tartja

Az Európai Bizottság gyengébb növekedést vár Szlovákiában és...

Huliak kritizálta a kulturális tárcát: nem menti tovább...

Tovább drágultak a lakások Szlovákiában, ingatlanközvetítő nélkül több...

Fokozott tűzveszélyre figyelmeztetnek 13 szlovákiai járásban

Fontos lenne a történelmi igazságtétel

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma