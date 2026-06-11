Több mint tízmillió euróból újítanak fel utakat és járdákat Komáromban

Komáromban nagyszabású útfelújítási program indul, amely három nagy forrásból, valamint egy kisebb, saját költségvetésű járdaprogramból valósul meg. Keszegh Béla polgármester sajtótájékoztatón ismertette a munkák ütemezését és a legfontosabb adatokat.

A beruházási csomag összértéke 10 823 500 euró. Ennek keretében 23 útszakaszt újítanak fel, összesen 11 823 méter hosszan. A munkák közel 5 kilométernyi járdát is érintenek, emellett a nagy gyűjtőparkoló felújítása is szerepel a tervek között.

A legnagyobb tételt a 7,65 millió eurós nagy útfelújítási csomag jelenti. Ez 17 utcát érint, összesen 57 069 négyzetméternyi útfelülettel és 12 648 négyzetméternyi járdafelülettel. A munkák a tervek szerint július elsején indulnak.

A polgármester elmondása szerint a kivitelezővel úgy számolnak, hogy amennyiben nem merülnek fel váratlan akadályok, az érintett útszakaszok az év végéig elkészülhetnek.

A nagy csomagban nem mindenhol ugyanolyan típusú beavatkozás történik. Több utcában a burkolat felületének javítására kerül sor, máshol teljes rekonstrukció valósul meg. A teljesebb átépítések parkolóhelyek kialakítását, közlekedési rendhez kapcsolódó módosításokat, illetve kerékpáros közlekedést segítő megoldásokat is érinthetnek.

Keszegh Béla külön kiemelte, hogy a munkák nem egyik napról a másikra kerültek napirendre: a program előkészítése több éve tart, a közműszolgáltatókkal is egyeztetni kellett. A város célja, hogy ahol szükséges, az útfelújítással párhuzamosan a közműhálózat problémás részeit is rendezzék, hogy ne kelljen rövid időn belül újra felbontani a frissen elkészült utakat. A vásárcsarnok környékén például régi víz- és csatornahálózatok találhatók, amelyek a munkák során meglepetéseket is okozhatnak.

Keszegh hangsúlyozta, hogy a nagy útfelújítási csomagot tízéves garanciával szeretnék megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy a későbbi hibák javítása a garanciális időszakban nem a várost terhelné.

A második forrásból a kavai útszakasz újul meg. A Kertészek utcája térségét érintő beruházás 458 500 euró értékű, az önrész 208 500 euró. A projekt az MRK-forrásból valósul meg, és 1,125 kilométer hosszú útszakaszt érint.

A harmadik nagy csomag az erőd körüli utak felújítása. Ez 2 715 000 euró értékű UMR-projekt, amelyhez a város 20 százalékos önrészt vállal. A beruházás öt útszakaszt, valamint az erőd előtti nagy gyűjtőparkolót érinti.

Összesen 29 310 négyzetméternyi útfelületről, 2855 méter útszakaszról, valamint 861 négyzetméternyi, 800 méter hosszú járdafelületről van szó.

A polgármester elmondása szerint ez a csomag turisztikai szempontból is fontos, mivel az erőd, a fürdő, a stadion és a környékbeli rendezvényhelyszínek megközelítését is érinti. A nagy parkoló új felületet kaphat, és továbbra is fontos szerepe lehet a vásárok, valamint a turisták és a fürdő látogatói számára biztosított parkolási lehetőség szempontjából.

A város saját költségvetéséből egy kisebb járdaprogram is megvalósul. Ennek értéke 50 ezer euró, és a VÚB Bank, valamint a Cafe Frei előtti járdaszakasz felújítására irányul.

Keszegh Béla türelmet kért a lakosságtól, mert ekkora volumenű munkák elkerülhetetlenül forgalmi korlátozásokkal, zajjal és ideiglenes fennakadásokkal járnak majd. A város ugyanakkor arra törekszik, hogy az ütemezésnél figyelembe vegye az iskolai időszakot, az alternatív útvonalakat és azt, hogy lehetőség szerint ne egyszerre zárjanak le egymással összefüggő szakaszokat.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy

Komárom városának 122,7 kilométernyi útszakaszról és 153,3 kilométernyi járdáról kell gondoskodnia, emellett 112 hektár közterület kezelését és takarítását végzi. A város idén eddig 801 négyzetméternyi kátyút javított ki, és 58 közlekedési táblát cserélt.

A polgármester szerint ilyen volumenű útfelújítási program Komáromban még nem volt. Az elmúlt évek nagyobb útfelújítási csomagjai során 38 útszakasz újult meg, a mostani program pedig további 23 szakaszt érint.

SZE/Felvidék.ma