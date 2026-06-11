Aláírta az államfő a szabálysértési törvény módosítását

A szabálysértésekért magasabb bírságokat fognak kiszabni, és új szankcióként bevezetik a kisebb közmunkák elvégzését – derül ki a szabálysértési törvény módosításából, melyet Peter Pellegrini köztársasági elnök csütörtökön írt alá. A szabálysértésekért kiszabott bírságokat több éve nem emelték.

„A mostani bírságoknak nincs sem nevelő, sem kellően megtorló, sem megelőző hatása” – állítja a belügyminisztérium, amely a módosítási javaslatot benyújtotta. A tárca egyben kibővítette a szankciók listáját – újabban kisebb közmunkák elvégzését is ki lehet szabni a szabálysértőknek, melyet főleg akkor akarnak alkalmazni, amikor a bírságot nem lehet behajtani. Ilyenkor szerinte a szabálysértési eljárás értelmét veszti.

„Előfordulnak továbbá olyan esetek is, amikor a pénzbírság nem elég elrettentésnek, főleg, ha a szabálysértőnek nem okoz gondot az adott összeg kifizetése” – tette hozzá a belügyminisztérium. A munka, melyet a saját közösségéért végez, egyben növelheti az elkövető felelősségtudatát a társadalommal szemben.

A közigazgatási hatóságok felnőttek esetében 20-tól 150, fiatalkorúak esetében 75 óráig terjedő közmunkával szankcionálhatják a tettest, akinek a döntés meghozatalától számított egy éven belül teljesítenie kell azt. A hatóságok ellenkező esetben pénzbírságra „változtathatják” a szankciót, illetve annak el nem végzett részét.

„Ez a szankció hatékony és szükséges eszköznek bizonyulhat a fiatalkorú elkövetők esetében. A tapasztalat azt mutatja, hogy a pénzbírságot ilyenkor a törvényes képviselő szokta kifizetni a szabálysértő helyett, így a szankció nevelő, megtorló és megelőző hatása elmarad” – érvelt a tárca.

A tettes a kisebb közmunkákat szabadidejében és bérmentesen, az esetek többségében az állandó lakhelyének számító településnek vagy az alá tartozó szervezetnek végzi a település közigazgatási területén. A szankció kiszabásáról a közigazgatási hatóságok döntenek. Fogyatékossággal élő vagy huzamosabb ideje betegszabadságon lévő tetteseket nem lehet kisebb közmunkára ítélni.

TASR/Felvidék.ma