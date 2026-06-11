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Helyenként több mint 50 mm csapadék hullott 24 óra alatt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay.com
Csütörtök délutánig 24 óra alatt átlagban 10 és 40 mm csapadék hullott Szlovákia területén.
A csapadékmennyiség helyenként meghaladta az 50 millimétert is – tájékoztatott a  közösségi oldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ). Kimagaslóan nagy csapadékmennyiséget mértek a liptószentmiklósi járásbeli Királybocán, ahol 24 óra alatt 80,2 mm csapadék hullott.
„Ezzel szemben elsősorban nyugaton viszonylag nagy területen kevesebb eső esett az adott időhatáron belül, mindössze 5–10 mm” – tette hozzá a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Szerdán (június 10.) este, éjjel és csütörtökön reggel egy hidegfront haladt át az ország felett keleti irányban. Országszerte kiadós esőzések voltak, helyenként vihar és jégeső is kialakult.
TASR/Felvidék.ma
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