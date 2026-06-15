Családi pajtamozi Szőgyénben a Magyar Nemzeti Filmintézettel

A Felvidékre érkezett a Nemzeti Filmintézet Filmklub programja, mely közös filmvetítésekre hívja a filmkedvelő közönséget. Így, az érsekújvári Thain János Múzeum égisze alatt működő Szőgyéni Tájház és Régészeti Múzeum intézménye is csatlakozott a programhoz, és június második hétvégéjén gazdag programmal fűszerezett családi filmvetítésen köszöntötte a szűkebb és tágabb régióból érkezőket.

Svajcer Edina, a rendezvény háziasszonya a megnyitóban hangsúlyozta: „Nagy öröm számunkra, hogy ma egy új kezdeményezés első állomásán köszönthetjük Önöket, a Nemzeti Filmintézet 2026 tavaszától a Felvidéken is elindítja filmklub vetítéssorozatát. Ez a program a Magyarországon már három éve sikeresen működő országos filmklubhálózat mintájára épül, és célja, hogy a magyarlakta felvidéki településekre is eljuttassa a magyar filmek gazdag világát a klasszikusoktól egészen a kortárs alkotásokig. Rendszeres vetítéseken keresztül szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy a közönség újra és újra találkozhasson a magyar filmművészet kiemelkedő darabjaival.”

A vidám családi mozizás szervezői a legkisebbek számára gazdag és színes kísérő programot biztosítottak A helyi önkéntes tűzoltók a habpartyval szereztek vidám perceket, de volt ugrálóvár, kisvonatozás, hajfonás és arcfestés.

Az élményekkel gazdag percek szünetében a Lúdas Matyi rajzfilm vetítése várta őket a Pajtában, mely a Nemzeti Filmintézet jóvoltából érkezett.

Igazi nyári hangulat költözött a Tájház udvarára, amikor az egésznapos borús idő után kiderült az ég, és a Varjos zenekar koncertjének tapsolhatott a közönség. Ezt követte a vidám táncházi hangulat, ahol ugyancsak a Varjos húzta a talpalávalót kicsiknek és nagyoknak.

Majd az est beálltával, a csillagos ég alatt szabadtéri mozi és egy felejthetetlen magyar filmélmény szórakoztatta a nagyérdeműt, amikor levetítésre került a Hogyan tudnék élni nélküled? című 2024-es magyar romantikus, zenés filmvígjáték.

A filmet Orosz Dénes rendezte, a forgatókönyvet Goda Krisztina és Kormos Anett írta. A film egy fiktív szerelmi történetet mutat be, amelynek részletei Demjén Ferenc slágereinek szövegén alapszanak.

Mindeközben a Pató Pál étterem frissítőket és hagyományos szőgyéni finomságokat kínált. A rendezvény támogatói voltak: Szőgyén Község Önkormányzata, Pató Pál étterem, Thain János Múzeum, Nemzeti Filmintézet.

Az elindított sorozat célja

a filmélmény mellett a valódi találkozások, beszélgetések és közösségi élmények megvalósítása,

hisz Henry Ford bölcselete szerint: „Az összetartás a kezdet, az együtt maradás a haladás, az együttműködés a siker.”

Szőgyénben a Nemzeti Filmintézet jóvoltából a következő filmvetítésre 2026. június 20-án, a Nyitott Templomok Napja keretében kerül sor,a melyre ezúton is szeretettel hívnak a szervezők minden kedves érdeklődőt a Nagyboldogasszony-templomba.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma