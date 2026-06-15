Tovább bővült a kétnyelvű utastájékoztatás a Komáromi járásban

Jelentős előrelépés történt a kétnyelvű tájékoztatás területén a Komáromi járásban. Az Arriva az elmúlt időszakban mintegy 507 autóbusz-megállóhelyen egészítette ki a megállók elnevezését magyar nyelvű feliratokkal, így a táblákon immár a szlovák mellett a magyar megnevezések is szerepelnek.

Komáromban a kétnyelvű buszmegálló-feliratok már több éve a városkép természetes részét képezik, a régió számos településén azonban eddig nem voltak elérhetők. A bővítés hátterében Komárom városának kezdeményezése áll.

Az önkormányzat azzal a kéréssel fordult az Arrivához, hogy azokon a területeken, ahol a kétnyelvűség a mindennapok természetes része, a közlekedési infrastruktúrában is jelenjen meg a magyar nyelv.

A kétnyelvűség támogatása Komáromban nem új keletű. A buszmegállókban kifüggesztett menetrendek szintén kétnyelvűek, és az Arriva több információs felületén is magyar nyelven tájékoztatja az utasokat.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere örömmel fogadta, hogy az Arriva folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, és ügyfélközpontú szemlélettel reagál a lakosság igényeire. Emlékeztetett arra, hogy korábban a város kezdeményezésére kerültek fel a menetrendi adatok a Google Maps és az Ubian felületére, amivel még könnyebbé és rugalmasabbá vált az információkhoz való hozzáférés.

Hangsúlyozta, hogy a kétnyelvűség fontos érték a város számára, ezért különösen örvendetes, hogy a fejlesztés immár a régió számos településén is megvalósult.

A polgármester arra is emlékeztetett, hogy Komáromban továbbra is ingyenes a városi tömegközlekedés. A város emellett támogatja az egyes városrészekből bejáró diákok utazási költségeit, így sok tanuló számára az iskolába járás gyakorlatilag térítésmentes. Az önkormányzat a közeljövőben a külterületekről bejáró, speciális iskolákban tanuló diákokra is kiterjeszti a támogatást, annak ellenére, hogy ezek az intézmények nem a város fenntartásában működnek. A cél, hogy minden gyermek hozzáférjen az oktatási lehetőségekhez.

Az Arriva szerint a fejlesztés jól példázza az önkormányzatokkal kialakított együttműködés eredményességét.

Morvai János, az Arriva regionális vezetője elmondta, hogy a vállalat a jövőben is szoros együttműködésre törekszik az önkormányzatokkal, szolgáltatásait pedig az utasok igényeihez kívánja igazítani.

Céljuk, hogy a tömegközlekedés minél pontosabb, elérhetőbb és ügyfélközpontúbb legyen.

Hozzátette, hogy a közösségi közlekedés napjainkban különösen fontos alternatívát jelent, mivel az utazási költségek folyamatosan emelkednek.

SZE/Felvidék.ma/KVH