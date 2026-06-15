70 éves érettségi találkozó a füleki gimnáziumban

Az ókori görögök tornacsarnokának – a gümnaszionnak – neve túlélte a történelmi korok változásait. A gimnáziumként Európa-szerte ismert iskolatípus kortól és helytől függően különböző változatokban élt és él ma is.

Nógrádban a gimnáziumi, ill. annak megfelelő szintű oktatásról a legrégibb adatok a 17. századból valók. A szécsényi ferencesek kolostori iskolája csakúgy, mint a füleki lutheránusok gimnáziuma csak néhány évtizedet élt meg. Az első füleki gimnáziumról mindössze annyi tudott, hogy a 17. század első felében létezett Füleken, a stratégiai fontosságú végvár alatti mezővárosban.

A füleki gimnázium jubileumi évkönyvében arról is olvashatunk, hogy 306 évvel az első füleki gimnázium megszűnése után, az 1951/52-es tanév kezdetén a nagy múltú vár alatt, a Koháry István építette barokk templom előtt, lelkes, boldog diákok – az első fecskék – gyülekeztek.

Itt nyitotta meg kapuját Csehszlovákia második (az első a komáromi volt) magyar tannyelvű gimnáziuma. 1951 szeptemberében egy osztállyal, 43 diákkal nyílt meg a füleki magyar gimnázium.

Indulásakor a Királyhelmectől Ipolyságig húzódó magyarlakta területről gyűjtötte egybe a tanulni vágyó magyar fiatalokat. A kezdeti években fokozatosan növekedett a tanulók létszáma. 1953-ban már párhuzamos osztályokat is nyitottak.

Az első érettségi vizsgákat 1954-ben tartották. A tanintézménynek búcsút mondó fiatalok többsége pedagógiai főiskolán folytatta tanulmányait, és hozzájárultak a csehszlovákiai magyar iskolarendszer további fejlesztéséhez.

Nem mindennapi eseményre került sor a füleki gimnáziumban 2026. június 12-én, ahol az iskola fennállásának 75 éves történetében először tartottak 70 éves érettségi találkozót.

Az 1955/56-os tanévben érettségizett XI. A és XI. B osztály hét öregdiákját fogadta és köszöntötte Péter Juraj, az iskola igazgatója. Néhányan sajnos romló egészségi állapotuk miatt maradtak távol erről a ritkaságszámba menő összejövetelről.

Miután az osztályterembe bevonuló öregdiákok elénekelték a Gaudeamus igitur… kedves ballagási éneket, Péter Juraj kedves szavakkal és megilletődve köszöntötte az egykori maturandusokat, hiszen mint mondta, 70 éves érettségi találkozót még nem tartottak iskolájuk falai között. A továbbiakban szólt a gimnáziumi oktatásban történt változásokról, korszerű fejlődésről. Örömmel árulta el, hogy hamarosan drónközpont létesül az iskolában, és ez a projekt nemcsak Szlovákiában, hanem Közép-Európában is egyedülálló lesz.

A szépkorú diákok rövid visszaemlékezését követően az igazgató emléklapot adott át:

Balog Katalinnak, Sztranyovszky Istvánnak, Krúg Máriának, Kovács Katalinnak, Misove Erzsébetnek, Simon Miklósnak és Tódor Sándornak. Az emléklapok kiosztása után gyertyagyújtással emlékeztek elhunyt diáktársaikra.

A találkozó megszervezése özvegy Szakó Lászlóné, szül. Balog Katalin nevéhez fűződik.

Bodzsár Gyula/Felvidék.ma