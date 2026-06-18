Éjszaka sem süllyedt 20 Celsius-fok alá a hőmérséklet a pozsonyi Kolibán

Trópusi éjszaka volt az éjjel a pozsonyi Kolibán. A hőmérséklet nem süllyedt 20 Celsius-fok alá – tájékoztatott weboldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

„Júniusban a legrövidebbek az éjszakák és a leghosszabbak a nappalok. Ha egy kicsit felhősebb az ég, vagy mérsékelt a légmozgás, nagy esély van trópusi éjszakára, mert a nappal felmelegedett levegő nem hűl 20 Celsius-fok alá” – közölte az SHMÚ.

A Duna menti alföldön (Podunajská nížina) 18 Celsius-fok körüli minimumokat mértek az éjszaka, a völgyekben és medencékben azonban lényegesen alacsonyabb volt a hőmérséklet, akár 6 Celsius-fokig hűlt le a levegő.

A meteorológiai előrejelzés szerint a következő napokban viszonylag nagy különbségek lesznek az éjszakai hőmérsékletek tekintetében. „Míg a völgyekben többnyire 15–10 Celsius-fok körül alakulnak a minimumok, délnyugaton csak 20 Celsius-fokig süllyed a hőmérséklet” – közölte az SHMÚ.

TASR/Felvidék.ma