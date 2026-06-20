Berényit és Csengert támogatja megyeelnökjelöltként a Magyar Szövetség OT-je – Berényi még nem mondott igent

A Magyar Szövetség Országos Tanácsa Berényi Józsefet támogatja a Nagyszombat megyei, Csenger Tibort pedig a Nyitra megyei elnöki posztra. A szombati pozsonyi ülésen a párt országos politikai irányvonaláról, az önálló parlamenti indulásról, a választási eredményekhez kötött vezetői felelősségről és a belső kommunikációs fegyelem megerősítéséről is döntöttek. A nagyszombati jelöltállítás azonban még nem zárult le: Berényi József a sajtótájékoztató előtt távozott, és nem erősítette meg, hogy vállalja a jelöltséget.

A Magyar Szövetség Országos Tanácsa június 20-án, a párt pozsonyi székházában ülésezett. Gubík László pártelnök szerint a tanácskozás egyik fő célja a helyi és megyei választásokra való felkészülés, valamint a párt politikai irányvonalának és belső működési szabályainak egyértelműsítése volt.

Az OT nem változtatott a járási konferenciák által elfogadott megyei képviselőjelölti listákon. A pártelnök ugyanakkor hangsúlyozta: az általa meghirdetett korszakváltásnak nemcsak a jelöltek életkorában, hanem a politikai kultúrában, a szemléletmódban és a munkához való hozzáállásban is meg kell mutatkoznia. Emellett figyelembe kell venni azoknak a politikusoknak a tapasztalatát és támogatottságát is, akik helyi vagy megyei szinten már bizonyítottak.

Kizárták az együttműködést a Smerrel és a Republikával

Az Országos Tanács egyhangúlag megerősítette az országos elnökség korábbi döntését, amely kizárja a választások előtti és utáni országos politikai együttműködést a Smerrel és a Republikával.

Gubík hangsúlyozta: ez nem jelenti azt, hogy a Magyar Szövetség valamely más szlovák párt szövetségesévé válna. A párt továbbra is saját programjához és értékrendjéhez kíván ragaszkodni.

Az OT azt a politikai célt is megerősítette, hogy a Magyar Szövetség önállóan induljon a következő parlamenti választáson, és önálló magyar frakcióval térjen vissza a pozsonyi törvényhozásba.

Gubík szerint Szlovákiában elegendő magyar választó él ahhoz, hogy létrejöhessen az önálló magyar parlamenti képviselet, a pártnak pedig elsősorban az ő bizalmukat kell visszaszereznie.

Gyengébb eredmény esetén tisztújítás következne

Az OT a pártvezetés felelősségéről is határozott. Amennyiben az október 24-i megyei választásokon a Magyar Szövetség jelöltjeire leadott szavazatok száma – a jelöltek számát és az egyes régiók sajátosságait is figyelembe véve – elmarad a négy évvel korábbi eredménytől, rendkívüli tisztújítást kell tartani.

Gubík szerint ebben az esetben új elnökkel és új országos vezetéssel kellene megkezdeni a felkészülést a következő parlamenti választásra. Úgy fogalmazott: ha a párt a megyei választásokon nem képes mozgósítani saját választóit, nem lehet azt feltételezni, hogy ugyanaz a vezetés egy évvel később sikeresen visszajuttatja a pártot a parlamentbe.

A pártelnök a négy évvel korábbi eredmény megismétlését elfogadható szereplésnek, az annál jobb eredményt pedig egyértelmű előrelépésnek tekintené.

Az OT Berényi József mellett döntött

Nagyszombat megyében a Galántai és a Dunaszerdahelyi járási szervezet is Berényi Józsefet javasolta megyeelnökjelöltnek. Az Országos Tanács tiszteletben tartotta a két járás döntését, és megerősítette Berényi jelölését.

A jelöltállítás azonban ezzel még nem zárult le. Berényi a sajtótájékoztató kezdete előtt távozott, és azt közölte, egyelőre nem tudja megerősíteni, hogy vállalja a jelöltséget. Ezt azzal indokolta, hogy megítélése szerint nem élvezi Gubík László pártelnök bizalmát.

Gubík a sajtótájékoztatón cáfolta ezt. Hangsúlyozta, hogy Berényi mindkét érintett járási szervezet, az országos pártvezetés és immár az Országos Tanács támogatását is élvezi. Az OT döntése tehát egyértelmű, Berényi személyes vállalása azonban továbbra is nyitott kérdés.

Nyitra megyében Csenger Tibort támogatják

Nyitra megyében Csenger Tibort támogatja a párt a megyeelnöki posztra. Gubík Lászlót korábban több járási konferencia is javasolta a tisztségre, a pártelnök azonban ismét jelezte, hogy országos feladataira kíván összpontosítani.

Mint mondta,

a következő hónapokban országjárást tervez, és külön kampánnyal szeretné megszólítani a fiatal választókat.

Megítélése szerint a párt országos elnökének valamennyi régióban jelen kell lennie, ezért nem lenne szerencsés, ha munkáját egyetlen megyére összpontosítaná.

Gubík szerint Csenger Tibor megyei alelnökként és képviselőként hitelesen tudja bemutatni, milyen fejlesztéseket, támogatásokat és forrásokat képes elérni egy erős magyar megyei képviselet. A párt ezzel kívánja összekötni a megyei kampányt az országos politikai üzenettel: ha a magyar képviselet regionális szinten kézzelfogható eredményeket tud felmutatni, országos szinten is képes lehet ugyanerre.

Kassa megyében még nincs végleges döntés

Kassa megyében tovább folytatódnak az egyeztetések. A Magyar Szövetség kapcsolatban áll a megyeelnöki posztra készülő három szóba jöhető szlovák jelölttel, Gubík László ugyanakkor azt is támogatná, hogy a párt saját magyar jelöltet indítson.

A kassai járási szervezeteknek ezért meg kell vizsgálniuk, találnak-e a párton belül vagy akár azon kívül olyan magyar személyiséget, aki mögött egységesen fel tudna sorakozni a régió magyar közössége. A végleges döntést később hozzák meg.

A pártfegyelem megsértése a jelöltség elvesztésével is járhat

Az Országos Tanács szigorúbb kommunikációs és politikai fegyelmet vár el a párt tisztségviselőitől és jelöltjeitől. Gubík szerint egy professzionális, modern és egységes pártban világos szabályokra van szükség, ezek megsértése pedig nem maradhat következmények nélkül.

A következmények között a jelöltség elvesztése, súlyosabb esetben pedig a párttagság megszűnése is szerepelhet. A pártelnök ezt nem büntetésként, hanem teljesítményelvű működésként értelmezte: aki elvégzi a munkát, képviseli a párt politikai üzeneteit és tiszteletben tartja a szervezet belső egységét, annak lehetőséget kell kapnia. Aki viszont rendszeresen megsérti ezeket a szabályokat, nem számíthat automatikusan a párt támogatására.

Ennek kapcsán szóba került Balódi László dunaszerdahelyi járási megyei képviselőjelölt részvétele a Halász Béla gútai polgármester által kezdeményezett külön lista bemutatásán. Gubík ezt hibának nevezte, és közölte, hogy álláspontját már a Dunaszerdahelyi Járási Konferencián is egyértelművé tette. Balódi ugyanakkor továbbra is a párt megyei képviselőjelöltje marad.

Eredményeket bemutató kampányra készülnek

A Magyar Szövetség a kampányban elsősorban az eddig elért megyei és helyi önkormányzati eredményeket kívánja bemutatni. Gubík szerint a jelöltek feladata, hogy faluról falura, városról városra és utcáról utcára ismertessék, milyen beruházások, támogatások és fejlesztések valósultak meg a magyar képviselők munkájának köszönhetően.

Ehhez erősebb terepmunkára és aktívabb online jelenlétre is szükség lesz. A pártelnök szerint a Magyar Szövetség egyik legnagyobb problémája, hogy a választók jelentős része nincs tisztában azzal, milyen eredményeket ért el a párt helyi és megyei szinten.

Gubík az ülés tétjét az önálló felvidéki magyar politizálás létjogosultságával kapcsolta össze.

„A tét az, hogy hagyjuk-e, hogy a magyar–szlovák kapcsolatok túszaként kapcarongyként kezeljenek, vagy megmutatjuk, hogy van erkölcsi tartásunk, megoldandó sorskérdéseink és határozott igényünk az önálló felvidéki politizálásra. Én csak ez utóbbit tudom nyugodt lelkiismerettel megvédeni. Ez adja a magyar párt létjogosultságát is, különben mi szükség lenne ránk?” – fogalmazott a Magyar Szövetség elnöke.

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Az Országos Tanács ülésén elfogadott nyilatkozat a megyei jelölések mellett rögzíti a párt álláspontját a parlamenti választásokról, a magyar–szlovák kormányközi kapcsolatokról, a V4-es együttműködésről, a Beneš-dekrétumokra hivatkozó vagyonelkobzásokról és a július 4-i népszavazásról is – a teljes dokumentum ITT olvasható.

Gubík László az Országos Tanácson elmondott beszédében a Smerrel való országos együttműködés kizárását, az ellenzéki pártokkal folytatott szakmai tárgyalások indokoltságát, valamint az önálló magyar parlamenti képviselethez szükséges politikai és kommunikációs fegyelmet hangsúlyozta – beszéde IDE kattintva teljes terjedelmében olvasható.

SZE/Felvidék.ma