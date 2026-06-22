Új lendületet kap Gömör turizmusa: elindult a „Make GMR Great Again projekt”

Jelentős fejlesztési program indul a Gömör–Tornai-karszt térségében, amelynek célja a régió kulturális, természeti és turisztikai értékeinek közös bemutatása és fejlesztése a magyar–szlovák határ mindkét oldalán. A projektet Szalócon mutatták be sajtótájékoztatón a program partnerei.

A kezdeményezés az Interreg Magyarország–Szlovákia Program támogatásával valósul meg. A projekt teljes költségvetése meghaladja a 3,8 millió eurót, amelyből több mint 3 millió eurót az Európai Unió biztosít. A program megvalósítása 2026 májusától 2029 augusztusáig tart.

Fő célja, hogy a történelmi Gömört ismét vonzó, modern és fenntartható turisztikai desztinációvá tegye, miközben erősíti a határon átnyúló együttműködést, támogatja a helyi közösségeket, és új lehetőségeket teremt a gazdasági fejlődés számára.

A projekt vezető partnere a Via Carpatia EGTC, amely a részt vevő szervezetek munkáját koordinálja. A programban összesen nyolc partner vesz részt: Kassa Megye Önkormányzata, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, a Sine Metu Polgári Társulás, a Rozsnyói Bányászati Múzeum, Szádalmás község, a Pelsőci Református Egyházközség, valamint a Kiskovácsvágási Vízimalom.

A sajtótájékoztató megnyitóján Rastislav Trnka, Kassa megye elnöke hangsúlyozta, hogy a projekt újabb fontos mérföldkő a térségben zajló együttműködések sorában. Kiemelte:

Gömör még ma is számos kiaknázatlan lehetőséget rejt magában, és a program segítségével sikerülhet összekapcsolni a kultúrát, a sportot, a szabadidős tevékenységeket és a gasztronómiát.

„Hiszem, hogy Gömör sokkal többre képes annál, mint amit ma mutat magából. Ez a projekt nemcsak fejlesztéseket jelent, hanem kapcsolatokat is épít a határ két oldalán élő emberek között. Célunk, hogy ismét felhelyezzük Gömört a turisztikai térképre, és olyan együttműködéseket alakítsunk ki, amelyek a jövőben további közös projektek alapját jelenthetik” – fogalmazott.

A megyeelnök emlékeztetett arra is, hogy a projekt egyik legfontosabb infrastrukturális eleme a Rozsnyó és Szalóc közötti, 11,4 kilométer hosszú kerékpárút megépítése lesz.

Ez jelentősen javítja majd a térség elérhetőségét, és hozzájárul a kerékpáros turizmus fejlődéséhez. A tervek szerint a kerékpárút később további turisztikai helyszínekhez és szolgáltatásokhoz is kapcsolódik majd.

Bánné dr. Gál Boglárka, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye elnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt tizenhárom évben ez az első olyan jelentős közös fejlesztési program, amelyet a két megye együtt valósít meg. Véleménye szerint a „Tegyük újra naggyá Gömört” elnevezés nem csupán figyelemfelkeltő szlogen, hanem olyan célkitűzés, amely a projekt sikeres megvalósításával valóban kézzelfogható eredménnyé válhat.

A vármegye az Edelényi Kastélysziget fejlesztésével kapcsolódik a programhoz. A tervek szerint interaktív, digitális elemekkel gazdagítják a látogatói élményt, amely minden korosztály számára vonzó kikapcsolódási lehetőséget kínál majd.

Orosz Örs, a Sine Metu Polgári Társulás elnöke hangsúlyozta, hogy szervezetük immár több mint egy évtizede dolgozik együtt Kassa megyével különböző fejlesztési programok megvalósításán. Mint fogalmazott, az együttműködés eredményei már ma is jól láthatók a gombaszögi völgyben, amely az elmúlt években a régió egyik meghatározó kulturális és turisztikai helyszínévé vált.

A most induló #gemer projekt keretében a Sine Metu több fejlesztést is megvalósít.

Gombaszögön meghosszabbítják és továbbfejlesztik a népszerű zipline-pályát, újabb élményeket kínálva az aktív turizmus kedvelőinek. Emellett folytatódik a történelmi és kulturális örökség megőrzése is. Helyreállítják a gombaszögi történelmi almaültetvényt, korszerűsítik a pálos kolostor környezetét és a látogatói infrastruktúrát, valamint a projekt hosszabb távú céljai között szerepel a beretkei egykori történelmi vasöntöde (Rosszgyár) revitalizációja is.

Orosz Örs szerint

ezek a beruházások nem csupán az egyes helyszínek megújulását szolgálják, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Sajó-völgy és a tágabb gömöri térség még vonzóbb turisztikai célponttá váljon a határ mindkét oldaláról érkező látogatók számára.

A Rozsnyói Bányászati Múzeum igazgatója, Mixtaj László kiemelte, hogy a projekt egyik fontos kulturális beruházása az Andrássy-képtár megújítása Krasznahorkaváralján. Elmondása szerint az intézmény célja, hogy az épület visszakapja eredeti funkcióját, és ismét a régió kulturális életének meghatározó helyszínévé váljon.

A felújítás során nemcsak az épület állagmegóvása és korszerűsítése valósul meg, hanem új tartalommal is megtöltik a történelmi falakat. A tervek szerint állandó képzőművészeti kiállítás nyílik az Andrássy család egykori műgyűjteményének emlékére, emellett az épület helyet ad majd irodalmi esteknek, komolyzenei koncerteknek, kiállításoknak és más kulturális rendezvényeknek is.

A fejlesztés célja, hogy az Andrássy-képtár ismét élő kulturális központként szolgálja a térség lakóit és az ide látogató turistákat egyaránt.

Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója elmondta, hogy intézményük immár huszadik alkalommal vesz részt határon átnyúló együttműködési programban. Kiemelte, hogy a természetvédelem mellett fontos feladatuknak tekintik a térség kulturális, történelmi és ipartörténeti értékeinek megőrzését és bemutatását is.

A projekt keretében az Aggteleki Nemzeti Park területén megújul a Baradla-barlang bejárata fölött található kilátó és az ahhoz vezető lépcsősor. A fejlesztés célja, hogy a látogatók biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között érhessék el a térség egyik legnépszerűbb pontját.

Az igazgató hangsúlyozta, hogy a projekt egyik legnagyobb értéke a partnerségben rejlik. A részt vevő szervezetek közösen dolgoznak azon, hogy a határ mindkét oldalán található természeti, kulturális és történelmi értékek egységes turisztikai kínálatként jelenjenek meg a látogatók számára. Hozzátette: a régió gazdag öröksége – a természeti kincsektől kezdve a bányászati emlékeken át a történelmi és régészeti helyszínekig – olyan értéket képvisel, amelyet közösen érdemes megőrizni és bemutatni a jövő generációinak.

A projektben jelentős szerepet kapnak az egyházi és kulturális örökség megőrzését szolgáló beruházások is. Nt. Orémus Zoltán, az Abaúj-Tornai Református Egyházmegye esperese elmondta, hogy a projekt keretében megújul a pelsőci Bebek-kápolna, amely a felújítást követően ismét méltó módon szolgálhatja az egyházi és közösségi életet. A tervek között szerepel a kápolna történelmi értékeinek helyreállítása is.

Az épület a jövőben nemcsak egyházi alkalmaknak, hanem kulturális rendezvényeknek, koncerteknek és kiállításoknak is otthont adhat, így új találkozási ponttá válhat a régió lakói és látogatói számára.

Henrieta Lyócsová, a kiskovácsvágási vízimalom képviselője arról számolt be, hogy a projekt részeként felújítják és továbbfejlesztik a történelmi vízimalmot. A beruházás célja, hogy a látogatók számára még hitelesebben és élményszerűbben mutassák be a hagyományos molnármesterséget és a térség kulturális örökségét.

A fejlesztések részeként modern audiovizuális elemekkel gazdagítják a kiállítást, új bemutatóanyagok készülnek, valamint különböző oktatási programok és workshopok várják majd az érdeklődőket. A cél, hogy a vízimalom a régió egyik kiemelt örökségturisztikai helyszínévé váljon.

Slavomír Zubriczky, Szádalmás polgármestere hangsúlyozta, hogy településük a régió egyik utolsó olyan községe, ahol a mai napig élő hagyománya van a szőlőtermesztésnek és a kézműves borkészítésnek. Elmondta, hogy az önkormányzat hosszú évek óta igyekszik a helyi turizmust a borászati hagyományokra, a regionális borkóstolókra és a kulturális örökségre építeni.

A projekt keretében továbbfejlesztik a település turisztikai infrastruktúráját, megújul a Szent Orbánról elnevezett közpark, valamint egy új kilátótorony is épül.

Ez a környék természeti szépségeit és szőlőhegyeit még vonzóbbá teszi majd a látogatók számára. A polgármester kiemelte, hogy a beruházások célja a helyi hagyományok megőrzése, a borturizmus erősítése és a térség turisztikai vonzerejének növelése.

A projekt három fő tematikus pillérre épül: a HISTORY, az ACTIVE és a BIKE programcsomagokra. A HISTORY pillér a térség történelmi és kulturális örökségének megőrzésére, helyreállítására és korszerű bemutatására összpontosít, míg az ACTIVE programcsomag az aktív turizmus fejlesztését szolgálja új látványosságokkal és élményalapú turisztikai elemekkel. A BIKE pillér a kerékpáros turizmus és a fenntartható közlekedési kapcsolatok fejlesztését támogatja, erősítve a régió turisztikai értékét.

A sajtótájékoztató résztvevői egyetértettek abban, hogy a #gemer – Make GMR Great Again projekt jóval túlmutat az egyes beruházásokon.

A kezdeményezés célja egy olyan komplex, határon átnyúló turisztikai hálózat kialakítása, amely egységes kínálatba kapcsolja össze Gömör történelmi emlékeit, kulturális örökségét, természeti értékeit és az aktív kikapcsolódás lehetőségeit.

A projektpartnerek egyúttal köszönetüket fejezték ki valamennyi részt vevő szervezetnek, támogatónak és közreműködőnek, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a közös elképzelések megvalósulhassanak.

A több mint 3,8 millió eurós fejlesztési program várhatóan jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy Gömör ismét a Kárpát-medence egyik meghatározó turisztikai célpontjává váljon. A kezdeményezés nemcsak a térség népszerűségét növeli, hanem hosszú távon erősíti a határ két oldalán élő közösségek együttműködését, támogatja a helyi gazdaság fejlődését, és új perspektívákat nyit a régió fenntartható jövője előtt.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma