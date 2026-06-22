Elkezdődtek a nyári Erzsébet-táborok

Elkezdődtek hétfőn a nyári Erzsébet-táborok, augusztus 28-ig több mint 40 ezren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen – közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (Erzsébet alapítvány) az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek, és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezéseket, az egészségügyi ellátást és a programokat.

A balatoni Erzsébet-táborok helyszíne a Veszprém vármegyei Zánka és a Somogy vármegyei Fonyódliget, ezeken a helyeken vasárnaptól péntekig tartó turnusokban nyaralhatnak. A Zánkai Erzsébet-táborban 100, a Fonyódligeti Erzsébet-táborban pedig 60 különféle program érhető el hétről hétre, a diákok koncerten, hagyományőrző, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, ügyességi játékokon, zenei és táncfoglalkozásokon, környezetvédelmi és ismeretterjesztő előadásokon, közösségépítő, továbbá szabadon választható lelki, keresztény programokon is részt vehetnek. Emellett kalandpark, sétahajózás és sárkányhajózás is várja őket. A csoportok idén is ingyenesen utazhatnak vonattal a balatoni táborokba, valamint haza, a vonatutat az Erzsébet alapítvány szervezi és állami támogatással finanszírozza.

A balatoni táborozásra Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról, Ausztriából és Horvátországból is érkeznek magyar gyermekek

– írták.

Hozzátették, a zánkai táborban hétvégente családok kapcsolódhatnak ki; a strandoláson kívül többek között koncert, interaktív színházi előadás, babajátszóház, ugrálóvár, családi mozi és kézműveskedés várja őket.

A gyógyító táborok fő helyszíne a Zalaszabari Erzsébet-tábor, ahol idén nyáron hatnapos, ötéjszakás turnusokban vehetnek részt beteg és gyógyuló gyermekek teljes ellátásban és folyamatos egészségügyi gondoskodásban részesülve. A gyógyító táborokban elérhető élményterápiás programok a rekreáció mellett a rehabilitációt is szolgálják. Hétvégenként ugyanitt családi gyógyító táborokat tartanak a nyár folyamán – közölte az alapítvány.

Kitértek arra is, hogy az Erdélyi Erzsébet-táborban magyarországi és erdélyi gyermekek táboroznak együtt és vesznek részt székelyföldi kirándulásokon.

A tájékoztatás szerint 2025 óta már Bács-Kiskun vármegyében egy partner-táborhelyszínen (ÁGOTA Falván) is rendeznek Erzsébet-táborokat. Ezekben idén mintegy háromezer gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatal tud kikapcsolódni és feltöltődni.

MTI/Felvidék.ma