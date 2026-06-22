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Csicsói győzelem az országos prózaíró pályázaton

Nagy Edit
Nagy Edit
(Fotó: Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda)

A Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda felső tagozatos diákja rangos elismerésben részesült a 2026. évi Fenntarthatósági Témahét keretében meghirdetett prózaíró pályázaton. Kiss Viktória országos első helyezést ért el az „Az örökerdő csodái” prózaíró pályázaton, ahol Láthatatlan gyökerek című novellájával nyűgözte le a szakmai zsűrit.

A hivatalos díjátadót június 17-én rendezték meg Budapesten, az Alapértékek Nonprofit Kft. által szervezett Alma Zöld évzáró gálán. A rendezvénynek a Fővárosi Állat- és Növénykert Varázshegyének Csillagterme adott otthont.

A szervezők ünnepélyes keretek között köszöntötték a nyertes diákokat, a felkészítő tanárokat és a támogató partnereket. Kiss Viktória a színpadon vehette át az első helyezésért járó elismerést.

A hivatalos programot és a közös pizzaebédet követően a házigazdák egy különleges lehetőséggel is kedveskedtek a résztvevőknek: a délután folyamán ingyenesen és kötetlenül járhatták be az állatkert teljes területét.

Viki útját egyengetve bebizonyosodott, hogy a kitartó munka és a közös erőfeszítés meghozta a kívánt eredményt.

Viki nemcsak kreatív, hanem nyitott és érzékeny a környezetvédelem, valamint a fenntarthatóság fontos kérdéseire. Nem mellesleg az írás sem áll távol tőle.

Nagy Edit/Felvidék.ma

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