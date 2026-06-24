Fokozott tűzveszély van Nyugat-Szlovákia szinte egész területén

Szinte egész Nyugat-Szlovákiában fokozott tűzveszélyes van – figyelmeztetett a közösségi hálón a Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ). A magas hőmérséklet, a szárazság és a szél jelentősen növeli a tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélyét.

A Szakolcai, a Szenicei, a Malackai, a Pozsonyi, a Bazini, a Szenci, a Dunaszerdahelyi, a Komáromi, a Galántai, a Nagyszombati, az Érsekújvári, a Lévai, a Selmecbányai, a Zsarnócai, a Garamszentkereszti, a Nagytapolcsányi, a Miavai, a Vágújhelyi, a Báni, a Simonyi, a Privigyei, a Trencséni, az Illavai, a Vágbesztercei és a Puhói járásban van érvényben figyelmeztetés.

Tűzveszélyes időszakokban mindenki köteles betartani a tűzbiztonsági előírásokat.

Tilos nyílt lángot használni, füvet, száraz növényeket égetni, tüzet gyújtani olyan területen, ahonnan továbbterjedhetnek a lángok. Tilos az erdőkben és azok védőövezeteiben tüzet gyújtani, cigarettacsikkeket eldobni.

TASR/Felvidék.ma