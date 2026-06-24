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Németh János keramikusművészre emlékezik a közmédia

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: MTI/Varga György)

 Tematikus műsorokkal tiszteleg a közmédia a nemrég elhunyt Kossuth- és Munkácsy-díjas keramikusművész, Németh János életműve előtt. A Duna World és az M5 kulturális csatorna portréfilmekkel idézi fel az alkotó szakrális és organikus formavilágát, valamint a magyar kerámiaművészetben betöltött meghatározó szerepét.

Június 26-án, pénteken 9 órától az M5 kulturális csatorna az MMA portrésorozat Az agyag hangján szólnak a formák – Portréfilm Németh János szobrászművészről című epizódját tűzi műsorára.

Az összeállítás a művész életútját, alkotói hitvallását és egyedi formavilágát mutatja be, miközben betekintést nyújt a magyar kerámiaművészet egyik legjelentősebb alkotójának életfilozófiájába is.

A megemlékezés június 27-én, szombaton a Duna World csatornán folytatódik. Reggel 8:05-től a Tálentum – Németh János keramikusművész című portréműsor idézi fel pályájának legfontosabb állomásait, művészi szemléletét és a köztereken, templomokban, valamint középületekben ma is látható alkotásainak történetét. Ezt követően 8:35-től az Isten kezében című sorozat Németh János szakrális művészetéről szóló része látható, amely a művész vallásos ihletésű alkotásain keresztül mutatja be a hit, a művészet és az ember kapcsolatáról vallott gondolatait.

MTVA/Felvidék.ma

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