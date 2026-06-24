Kampányüzemmódba kapcsolt az ország – hivatalosan is elkezdődött a harc a választók kegyeiért

Szerdán hivatalosan is kezdetét vette a kampányidőszak az önkormányzati és megyei választások előtt. A választási kampányról szóló törvény pontos pénzügyi korlátokat határoz meg a jelöltek és politikai pártok számára, és a költségek elszámolásánál a választások kihirdetését megelőző 180 napban felmerült propagációs kiadásokat is figyelembe veszik. Erről a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma tájékoztatott. A választásokat október 24-én tartják.

A kampány a választások kihirdetéséről szóló határozatnak a Szlovák Köztársaság Törvénytárában történő közzétételével kezdődik. Kampánytevékenységet kizárólag a választáson induló politikai pártok és mozgalmak, a pártok jelöltlistáin szereplő jelöltek, valamint a független jelöltek folytathatnak.

A Belügyminisztérium hangsúlyozta:

„A törvény nem teszi lehetővé, hogy fizetett kampányt harmadik felek folytassanak.”

A kampány finanszírozására kizárólag az úgynevezett átlátható, külön bankszámlán vezetett pénzeszközök használhatók fel. A tárca tájékoztatása szerint ez a kötelezettség a politikai pártokra, a megyeelnök-jelöltekre, valamint az 5000 főnél nagyobb települések polgármesterjelöltjeire és városrészi polgármesterjelöltjeire vonatkozik. A kampányanyagokon minden esetben fel kell tüntetni a megrendelő és a kivitelező adatait.

A jogszabály meghatározza a kampányköltések felső határát is.

Egy politikai párt legfeljebb 1,5 millió eurót fordíthat választási kampányra. A megyeelnök-jelöltek, valamint Pozsony és Kassa főpolgármester-jelöltjei esetében a költési plafon 250 ezer euró.

A többi városban, községben és városrészben induló polgármesterjelöltek esetében a megengedett kampánykiadások mértéke a lakosságszámtól függ. A törvény szerint ezek a limitek 2000 és 100 ezer euró között mozognak.

Az összevont önkormányzati és megyei választásokat idén október 24-én, szombaton rendezik meg. A választások időpontját kedden hirdette ki Richard Raši, a Hlas-SD jelöltje. A választások kihirdetéséről szóló határozat szerdán jelenik meg a Törvénytárban, ezzel hivatalosan is megnyílik a kampányidőszak.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk